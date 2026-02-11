Kocaelispor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Kocaelispor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

11.02.2026 18:36
Kocaelispor, Gaziantep FK ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör İnan, oyuncularını tebrik etti.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, son dönemde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Zecorner Kayserispor'la karşılaştıklarını belirterek, zorlu bir periyottan geçtiklerini söyledi.

Kayserispor galibiyetinden dolayı oyuncularını tebrik eden İnan, iyi bir takım olma yolunda ilerlediklerini kaydetti.

İnan, Kayserispor karşısında kazanılan 3 puanda, kaleci Gökhan Değirmenci'nin son dakikalarda yaptığı kurtarışın önemli rol oynadığını, onun adına mutlu olduğunu belirterek, bu performansını devam ettirmesini diledi.

Sahalarında Gaziantep FK ile önemli bir maça çıkacaklarını aktaran İnan, "Gaziantep FK, iyi oyuncuları olan bir takım. Güçlü ve zayıf yönlerini çalışacağız. Pazar günü evimizde inşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

İnan, teknik direktör Fatih Terim'in Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında sahalarında Beşiktaş'la yaptıkları maçı izlemeye gelmesinin sorulması üzerine ise "Hocamız sağ olsun geliyor, yanımızda oluyor. 'Maçını izlemeye geleceğim' dediğinde mutlu oldum. Şeref verdi. Maçlardan sonra kendisiyle konuşuyoruz, kritik yapıyoruz. Hayatımın büyük kısmı Fatih hocayla geçtiği için böyle ilişkimiz hep var." diye konuştu.

Agyei: "Öz güvenimiz tam"

Yeşil-siyahlı ekibin forveti Daniel Ebenezer Agyei, Kayserispor karşısında attığı 2 gol ve alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Maçta yakaladığı fırsatları değerlendirdiğini ifade eden Agyei, "Bu hafta Gaziantep FK ile zorlu bir maça çıkacağız. Öz güvenimiz tam ve sahamızda oynayacağız. Taraftarımız bize önemli destek veriyor. Gaziantep FK karşısında 3 puan kazanmak için mücadele edeceğiz. Takım için en iyi mücadeleyi sahada yapmak istiyorum. Bireysel olarak bu sezon gol ya da asist olarak çift haneli rakamlara ulaşmak istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından basın mensupları ve futbolcular, teknik direktör İnan'ın doğum gününü kutladı.

Daha sonra teknik direktör İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ile dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan Jovanovic, antrenmanda yer almadı.

Kaynak: AA

