Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Mağlup Etti

Kocaelispor, Gençlerbirliği\'ni 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1.Lig'in ilk haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maçta atılan goller ve maçtan dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

11.08.2024 00:09
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Trendyol 1.Lig'in ilk haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Kocaelispor atağında Ahmet Sağat'ın düşürülmesi sonrasında ceza sahası çizgisinin önünde kazanılan serbest vuruşta Ahmet Oğuz kaleyi yokladı ancak top kaleci Erhan'ın ellerinde kaldı.

31. dakikada Gençlerbirliği duran top organizasyonuyla golü buldu. Rahman Buğra ile köşe vuruşunu kullanan Gençlerbirliği'nde ön direğe gönderilen Ahmet Sağat'ın kafasından sekti ve altıpasın üzerinde Sami Gökhan'ın önünde kaldı. Karambol içerisinde son vuruşu yapmayı başaran Sami topu filelerle buluşturdu. 0-1

49. dakikada Markao topu ceza yayının sağından içeri sürdü ve uzak köşeye şut çekti. Kaleci Erhan'ın etkisiz kaldığı vuruşta top direkten döndü ve penaltı noktasına düştü. Meşin yuvarlağı takip eden Barış Alıcı son vuruşu yaparak beraberlik golünü kaydetti. 1-1

57. dakikada Ryan Mendes sol taraftan taşıdığı topu merkezdeki Markao'ya pasladı. Kalede uygun görüş açısını kaybeden Markao, topu Barış Alıcı'ya verdi. Barış'ın yeniden Markao'ya verdiği pasın ardından uygun açıyı yakalayan Markao, Kocaelispor'u öne geçiren golü attı. 2-1

73. dakikada Kocaelispor'un duran top organizasyonunda topun başına geçen Pedrinho'nun direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

90+1'de Gençlerbirliği atağında rakip ceza sahası içinde Metehan, Appindangoye'ye faul yaptı. Pozisyonun devamında ise top ağlara gitti. Yan hakemin bayrağını da kaldırdığı dakikalarda orta hakem golü vermedi. Ardından VAR uyarısıyla yapılan inceleme neticesinde gol iptal edildi.

başladı.

Hakemler: Yasin Kol, Selahattin Altay, Ömer Lütfü Aydın

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Josip Vukovic, Pedrinho (Mesut Can Tunalı dk. 86), Ryan İsaac Mendes (Oğulcan Çağlayan dk. 89), Mijo Caktas (Yusuf Cihat Çelik dk. 66), Giorgi Beridze (Barış Alıcı dk. 46), Ahmet Sağat (Markao dk. 46)

Yedekler: Harun Tekin, Yunus Emre Gedik, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Burak Öksüz

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, Peter Etebo (Samed Onur dk. 72), Mikail Okyar, Amilton Minervino da Silva (Michal Jan Nalepa dk. 65), Metehan Mimaroğlu (Ensar Kemaloğlu dk.82), Rahman Buğra Çağıran (Mete Kaan Demir dk. 65), Sami Gökhan Altıparmak (Mustapha Yatabare dk. 72)

Yedekler: Orkun Özdemir, Abdullah Şahindere, Zan Zuzek, Jakup Jimmy Durmaz, Berat Can Sebat

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Goller: Barış Alıcı (dk.49), Markao (dk.57) (Kocaelispor), Sami Gökhan Altıparmak (dk. 30) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Josip Vukovic, Ahmet Oğuz, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor), Rahman Buğra Çağıran, Yasin Güreler, Samed Onur (Gençlerbirliği) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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