Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Yasin Kol, Selahattin Altay, Ömer Lütfü Aydın
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Appindangoye, Tarkan Serbest, Ahmet Oğuz, Vukovic, Pedrinho (Dk. 85 Mesut Can Tunalı), Mendes (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Beridze (Dk. 45 Barış Alıcı), Ahmet Sağat (Dk. 45 Marcao), Caktas (Dk. 66 Yusuf Cihat Çelik)
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Etebo (Dk. 72 Samed Onur), Yasin Güreler, Mikail Okyar, Amilton (Dk. 65 Nalepa), Buğra Çağıran (Dk. 65 Mete Kaan Demir), Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Ensar Kemaloğlu), Gökhan Altıparmak (Dk. 72 Yatabare)
Goller: Dk. 49 Barış Alıcı, Dk. 57 Marcao (Kocaelispor), Dk. 31 Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 44 Vukovic, Dk. 46 Ahmet Oğuz, 90+6 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor), Dk. 47 Buğra Çağıran, Dk. 88 Yasin Güreler, Dk. 90+1 Samed Onur (Gençlerbirliği)
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Yendi - Son Dakika
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