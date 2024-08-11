Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek moral buldu - Son Dakika
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Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek moral buldu

Kocaelispor, Gençlerbirliği\'ni mağlup ederek moral buldu

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ligin 3-4 haftalık dönemini en az puan kaybı ya da kazanarak geçmenin kendilerine moral vereceğini söyledi.

11.08.2024 01:31
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ligin 3-4 haftalık dönemini en az puan kaybı ya da kazanarak geçmenin kendilerine moral vereceğini söyledi.

Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği'nin iyi mücadele ettiğini belirterek, ilk yarı "gereksiz" bir gol yediklerini dile getirdi.

İkinci devre başlarken yaptıkları değişikliklerin oyuna olumlu yansıdığını ifade eden Sağlam, Marcao ve Barış Alıcı'nın kaydettiği gollerle skorda üstünlüğü sağladıklarına dikkati çekti.

Sağlam, taraftarın da takımı maç boyunca desteklediğini dile getirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kazandığımız için çok mutluyum. Çünkü bu bizim için önemliydi. Ligin ilk 3-4 haftalık dönemini en az puan kaybıyla hatta kazanarak geçmek bize moral verecek, güç verecek. Bu maçı atlattık. Haftaya daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Marcao'nun fiziksel olarak daha iyi seviyeye geleceğini, Cantas'ın uyum sorunu atlatacağını, Oğulcan'ın da fiziksel olarak daha da üst seviyeye çıkacağını, diğer arkadaşlarımızın da beraber oynayarak takıma katkı yapacağını, diğer oyuncuların da performansını arttıracağını düşünüyorum. Bugün için oyuncularımıza ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz."

"Tedirgin eden takım"

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe de deplasman maçında nasıl oynanması gerekirse öyle performans sergilediklerini bildirdi.

Gençlerbirliği'ne yakışan bir oyun ortaya koymaya çalıştıklarını aktaran Karatepe, "Transferlerin uyumuyla daha iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Takım bunun sinyallerini veriyor. Bu takım geçmişinde de her zaman güçlü oyun sergileyen, tedirgin eden bir takımdı. Bundan sonra onun çabası içerisindeyim. Bunu devam ettirmeye çalışacağım. Gönül isterdi buradan puan veya puanlarla ayrılalım ama lig yeni başlıyor. Süper Lig yolunda hala zamanımız var. Yeni kurgulanacak işler var. Bunun için de takımıma güveniyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek moral buldu - Son Dakika

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