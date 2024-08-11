Kocaelispor, Gençlerbirliği\'ni mağlup etti

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Trendyol 1.Lig'de Kocaelispor'un Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Tek beklentilerinin maçtan 3 puanla ayrılmak olduğunu vurgulayan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Oyunla alakalı maç öncesinde de endişelerim vardı. Yeni takımız. Sonradan katılan, fiziksel olarak eksik olan oyuncularımız, oyuncuların birbiriyle, oyun anlatışıyla, sistemle adaptasyonu, beraber oynama alışkanlığının henüz oturmaması risklerdi. Bunların endişesini yaşarken hepsinin çok tecrübeli olduklarını, yıllardır futbol oynadıklarını, ortak dili olduğunu, bunu ortaya koymaları gerektiğini söyledim. Maça başladık, ilk 20-25 dakika yüzde 65'e 35 topa sahibiz, oyunu yönlendiriyoruz gibi gözükse de ofansif olarak üretkenlik sağlayamadık. Rakibin iyi kapanması, bloklar arası boşluk bırakmaması, yakın oynaması ve iyi mücadelesini de eklemek lazım. Haklarını yememek lazım. Sonraki maçlarda böyle gol yemeği düşünmüyoruz. Çok gereksiz ve basit gol yedik" diye konuştu.

"Antrenörün kaderi; ya dahi ya deli olmaktır"

Oyuncu değişikliklerinin geçen sezon aynı rakip karşısında çok eleştirildiğini ancak bu maçta işe yaradığının belirtilmesi üzerine Ertuğrul Sağlam, "Yaptığımız her hamleyi takım iyi olsun diye yapıyoruz. Markao'yu oyun iyi gitseydi daha geç oyuna sokmayı düşünüyorduk. Antrenörün kaderidir; ya deli oluyorsunuz ya dahi. Bugün dahi olduk. İnşallah dahiliğimiz devam eder. Sonuçta Gökhan kurtardı, Markao attı, Barış attı. Sonuçta kazanan takımımız oldu" dedi.

"1-2 transfer daha yapacağız"

Transfer konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Sağlam, "Bugün takımda bazı eksiklikler oldu hem ofansif, hem defansif anlamda. Bazı sorunları yaşayacağımızı düşünüyordum. İlerleyen haftalarda bu sıkıntıların azalacağına inanıyorum. Transfer konusunda da 1-2 transferimiz daha olacak" şeklinde konuştu.

Recep Karatepe: "Kazanarak gitmek daha iyi olacaktı"

İlk yarı 1-0 öne geçen ancak ikinci yarıda yedikleri 2 golle maçtan puansız ayrılan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Recep Karatepe ise, "Oyunun ilk bölümü kurguladığımız şekilde devam etti. Deplasman maçında oynanacak oyun neyse onu yerine getirmeye, Gençlerbirliği'ne yakışan oyun sergilemeye çalıştık. Oyun dengeliyken gol atıp öne geçtik. İkinci yarı oyunun daha agresifleşeceğini, daha sertleşeceğini biliyorduk. Ufak tefek hatalarımız oldu. Son dakika golümüz var. Bunun üzerinden oyunu okumamaya çalışıyorum. Genel olarak takımın gidişatından memnunum. Yeni transferlerin uyumuyla birlikte daha iyiye gideceğiz. Bunun sinyallerini takım veriyor. Gönül puan veya puanlarla ayrılmak isterdi. Lig yeni başladı. Süper Lig yolunda daha zamanımız var. Takımıma güveniyorum" sözleriyle karşılaşmayı değerlendirdi.

İki hafta önce Beşiktaş ile aynı sahada hazırlık maçı yapmış olmanın maçta avantaj sağlayıp sağlamadığının sorulması üzerine Karatepe, "İki hafta önce bu sahada hazırlık maçı yaptığımız için 'Kendi evimizde oynuyoruz' gibi espri ben de yaptım. Çoğu statta zemin sıkıntılıyken Kocaeli takımının sahasını yapanlara teşekkür etmek lazım. Zemin konusunda da, atmosfer konusunda da çok güzel işler yapılmış. Kazanarak gitmek daha iyi olacaktı" yanıtını verdi. - KOCAELİ