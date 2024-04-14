Spor

-Kocaelispor- Giresunspor maçında liste krizi

-Giresunspor listede olmayan oyuncu oynattı

KOCAELİ - Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor-Giresunspor maçında, konuk ekibin kadroda olmayan oyuncuyu oynatması krize neden oldu. Konuk ekip kendi listelerinde oyuncu adının olduğunu belirtirken Kocaelispor cephesi zaten maçı kazandıklarını kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Giresunspor arasında oynanan karşılaşmanın sonuna listede olmayan oyuncu krizi damga vurdu. Giresunspor'un maçın 85. dakikasında 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Enishan Ceylan'ın yerine ise 25 numara Furkan Arda Kabaca için tabela kaldırıldı. Oyuna giren 25 numaralı futbolcunun adı ise esame listesinde ve TFF'nin resmi internet sitesinde olmadığı görüldü. Maçın ardından listede olmayan oyuncunun oynatılmasıyla ilgili olarak ise kulüp yöneticileri ve hakemler arasında kriz yaşandı. Karşılaşmanın tescil edilip edilmeyeceği, raporlara nasıl yansıyacağı ve hükmen mağlubiyet sonucunun çıkıp çıkmayacağı hafta içinde belli olacak.

"Zaten kazandığımız bir maç. Çok da düşünülecek bir şey değil"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel konuyla ilgili olarak, "Net olarak bilmiyorum. Listede olmayan oyuncu oynattıklarına dair öyle bir konuşma oldu. Bizim dışımızda gelişen bir şey. Maç bizim için bitti. Baktığımızda onların o hatayı bilerek ya da bilmeyerek yapması bize en çok 3-0 hükmen döner. Zaten kazandığımız bir maç. Çok da düşünülecek bir şey değil" yorumunda bulundu.

"Bizim verdiğimiz listede adı var, federasyonun listesinde yok"

Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise kadroda olmayan oyuncu oynatması konusunda şu bilgileri paylaştı: "Şu an netleşen bir şeyimiz yok. Sportif direktörümüzle de görüşüyoruz. Bizim verdiğimiz listede adı var ama federasyonun listesinde oyuncumuzun adı yok. Net bir şey söylemem doğru olmaz."