Kocaelispor, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Kocaelispor, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti

Kocaelispor, Giresunspor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig 30. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Ramil Şeydayev ve Candeias'ın attığı gollerle galip gelen Kocaelispor, önemli bir galibiyet elde etti.

14.04.2024 21:15  Güncelleme: 21:16
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Trendyol 1. Lig 30. hafta karşılaşmasında Kocaelispor konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Cihat'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Amaral, boş durumdaki Ramil'i gördü. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

23. dakikada Yusuf Cihat'ın yaklaşık 30 metreden şutunda top sağdan az farkla dışarıya çıktı.

45. dakikada Giresunspor savunmasının hatasında kaleci Göktan ile karşı karşıya kalan Yusuf Cihat'ın şutunda Gökhan gole izin vermedi.

72. dakikada ceza sahası içinde çaprazdan Barış'ın şutunda top yandan auta gitti.

76. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Barış'ın pasında Candeias topu filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Mehmet Kapluhan

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz (Vukovic dk. 46), Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Tuncer Duhan Aksu, Candeias (Oğuz Ceylan dk. 84), Yusuf Cihat Çelik, Amaral (Mesut Can Tunalı dk.79), Beridze (Barış Alıcı dk.64), Ramil Şeydayev (Cem Ekinci dk.79)

Yedekler: Harun Tekin, Mehmet Enes Sarı, Haşim Sarman, Kouakou, Atila Turan

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Giresunspor: Göktan Cörüt, Mehmet Keskin, Arda Kılıç (Muhammed Miraç Çakıroğlu dk. 85), Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Furkan Arda Kabaca dk.85), Furkan Kütük (Berkay Özyazıcı dk. 90+2), Şahin Dik (Emre Nizam dk. 85), Kasım Alperen Köşker (Ali Emirhan Akçay dk. 46)

Yedekler: Erkan Anapa, Mert Han Kurt, Berkay Özyazıcı, Muhammet Turan, Şenel Hami Aydemir, Ahmet Lütfü Kara

Teknik Sorumlu: Serhat Güller

Goller: Ramil Şeydayev (dk. 8), Candeias (dk. 76) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Burak Öksüz, Ramil Şeydayev, Barış Alıcı, Candeias (Kocaelispor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor, Giresunspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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