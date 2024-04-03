Kocaelispor, Göztepe\'yi 3-2 Yendi

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Sarper Barış Saka, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Mehmet Yılmaz (Dk. 69 Beridze), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Emir Ortakaya (Dk. 85 Vukovic), Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Barış Alıcı), Amaral, Duhan Aksu (Dk. 85 Atila Turan), Cem Ekinci (Dk. 69 Sheidaev)
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, İsmail Köybaşı, Dennis, Yalçın Kayan (Dk. 66 Kubilay Kanatsızkuş), Celil Yüksel (Dk. 76 Turgay Gemicibaşı), Romulo (Dk. 66 Billal Messaoudi), Mamah (Dk. 66 Lundqvist)
Goller: Dk. 44 Mamah, Dk. 71 Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe), Dk. 83 (Penaltıdan), 90 (Penaltıdan) ve 90+9 (Penaltıdan) Candeias (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Mesut Can Tunalı, Dk. 90+6 Sheidaev (Kocaelispor), Dk. 63 Celil Yüksel, Dk. 90+6 Billal Messaoudi (Göztepe)
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi 3-2 yendi.
Karşılaşmanın 68. dakikasında defasın arkasına sarkan Billal Messaoudi'nin şutunda top filelerle buluştu. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Sarper Barış Saka, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Müsabakanın 81. dakikasında Sheidaev'in pasında ceza sahası içerisinde Göztepeli Ogün Bayrak'ın müdahalesi sonrası Beridze'nin yerde kalması sonucu karşılaşmanın hakemi penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Candeias, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Karşılaşmanın 86. dakikasında Candeias'ın ortasında Taha Altıkardeş'in Amaral'a müdahalesi sonrası müsabakanın hakemi serbest vuruş verdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Sarper Barış Saka, Taha Altıkardeş'in ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Candeias, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Müsabakanın 90+6. dakikasında Barış Alıcı'nın pasında Ümit Akdağ'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Candeias, topu bir kez daha filelere yolladı.
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