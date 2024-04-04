Kocaelispor, Göztepe\'yi 3-2 yenerek galibiyet hasretine son verdi

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Lig'in 22. haftasından itibaren Boluspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK, Tuzlaspor ve Gençlerbirliği maçlarında galibiyet elde edemeyen yeşil-siyahlılar, bu sonuçlarla sıralamada 5. basamağa geriledi.
Kulüp başkanı Engin Koyun'un istifa ettiği bu süreçte teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı ve yerine Mustafa Gürsel getirildi.
Play-off hattında yer alan Kocaelispor sahasında Göztepe ile oynadığı maçı, ikinci yarıda Candeias'ın penaltıdan attığı gollerle 3-2 kazandı.
Bu sonuçla puanı 48'e çıkartan Kocaelispor, aynı puana sahip Ahlatcı Çorum FK'nın averajla gerisinde 4. sırada yer aldı.
Kocaelispor, ligin 29. haftasında 7 Nisan'da deplasmanda Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.
Durul: "Sezon sonu tek hedefimiz şampiyonluk"
Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi.
Futbolcuların zihinsel performanslarını yukarı çekmek için de Prof. Dr. Turgay Biçer ile anlaştıklarını anlatan Durul, "Buradaki en önemli faktörlerden biri bu zihinsel değişim. Futbolculara yeni bir inanç aşıladık. Dolayısıyla bunu sağladık. Taraftarla bir bütünlük oluşturduk. Yönetimsel değişiklikler de oldu. Yorgun bir yönetim vardı, yeni bir yönetim, yeni bir yüz geldi. Bunlar pozitif anlamda yansıdı. Kolektif bir sahiplenme oldu ve bu da bize bütüncül bir başarıyı getirdi." diye konuştu.
Recep Durul, Göztepe maçını kazanarak galibiyet hasretlerine son verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Zor maçlarımız var ama bizim rakiplerimizin maçları da zor. Hak eden, mücadele eden maçları kazanacaktır. Biz çok istiyoruz. Kocaelispor'un 1966'dan bu yana refleksleri ve gücü belli. Dalgalı dönemlerde taraftarın takımı ayağa kaldırdığı hikayeleri biliyoruz. Bizim taraftarımız ve camiamız buna alışık. Bunu başarabilecek güçteyiz. Sezon sonu tek hedefimiz şampiyonluk. Şu an play-off hattındayız. Play-off hattında 6 maçımız kaldı. Zayıf ihtimal de olsa ikincilik şansımız var, o şansımızı sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Olmadı, play-off finaline gitmek istiyoruz. Play-off finalinde de takımı Süper Lig'e çıkaracağız. Hedefimiz bu."
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Göztepe'yi 3-2 yenerek galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan denetimlerde 189 sürücüye toplamda 387 bin 231 lira cezai işlem uygulanırken, 32 motosiklet ve 20 sürücü ise trafikten men edildi. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.
Geçtiğimiz sene Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Eda Ece, bugün doğum yaptı. Çift kızlarına "Mina İpek" adını verdi.
Elazığspor Kulübü, sezon boyunca maruz kaldığı hakem hatalarını içeren bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video, Elazığspor'un kazandığı maçlarda dahil olmak üzere birçok maçta yaşanan hakem hatalarını gösteriyor. Son olarak Efeler 09 Spor maçında aleyhlerine çalınan penaltı pozisyonu ve verilmeyen gol nedeniyle 2 puanlarının gasp edildiği belirtiliyor. Elazığspor, konuyla ilgili dokümanları yetkili mercilere ilettiğini açıkladı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, başantrenör Alper Hamurcu ile sözleşmesini 3 yıl uzattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada son 5 sezonda takımın başantrenörü olarak görev yapan Hamurcu ile 3 yıllık yeni bir anlaşma sağlandığı bildirildi. Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, Hamurcu ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek, yeni salonlarında Avrupa Kupası'nı kazanma hedefine ulaşmak için Hamurcu'nun kalmak istediğini ifade etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenileme çalışması yaptı. Başkan vekili Erol Bilecik ise Turkcell Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkacaklarını duyurdu.
24 yaşındaki Güney Afrikalı futbolcu Luke Fleurs, Johannesburg'un Florida bölgesinde arabasından indirilip vurularak öldürüldü. Kaiser Chiefs'in defans oyuncusu olan Fleurs, bir benzin istasyonunda beklerken kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Fleurs'un ölüm haberi, ailesi, arkadaşları ve taraftarlar arasında büyük üzüntüye neden oldu.
FIFA, 4 Nisan 2024 itibarıyla dünya sıralamasını güncelledi. Türkiye, nisan güncellemesiyle birlikte 5 basamak gerileyerek 40. sıraya yerleşti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde antrenman yaptı. Rejenerasyon programı uygulayan ilk 11 oyuncuları, diğer futbolcular ise pas çalışmaları ve çift kale maçlarla hazırlıklarını tamamladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?