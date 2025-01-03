Kocaelispor, Iğdır FK'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Kocaelispor, Iğdır FK'yi 3-0 Mağlup Etti

Kocaelispor, Iğdır FK\'yi 3-0 Mağlup Etti

Kocaelispor, 1. Lig 18. haftasında Iğdır FK'yi 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

03.01.2025 22:29
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, sahasında Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

14. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Yunus Emre Gedik'in ortasında ceza sahası içinde Markao'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

34. dakikada sağ kanattan Ahmet'in kullandığı uzun taç atışında Markao'nun kafa vuruşunda top uzak kale direğine çarparak ağlara gitti. 1-0

42. dakikada Markao'nun pasıyla topla buluşan Mendes ceza sahasına girerek sağ çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

76. dakikada Yunus Emre'nin ortasında topla buluşan Ahmet topu göğsüyle Yusuf Cihat'ın önüne bıraktı. Ceza sahası sol çaprazından Yusuf Cihat Çelik'in sert vuruşunda meşin yuvarlak top önce direğe çarptı, ardından filelere gitti. 3-0

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mahmut Gülle

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Tarkan Serbest (Barış Alıcı

dk. 81), Mesut Can Tunalı (Onur Öztonga dk. 75), Yunus Emre Gedik, Oğulcan Çağlayan (Ahmet Sağat dk. 75), Yusuf Cihat Çelik, Ryan Mendes (Miko Caktas dk. 81), Markao (Giorgi Beridze dk. 64)

Yedekler: Harun Tekin, Haşim Arda Sarman, Muharrem Cinan, Furkan Gedik, Mehmet Yılmaz

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Iğdır FK: Furkan Köse, Berkan Mahmut Kesin (Burak Çoban dk. 46), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Mert Çölgeçen (Caner Cavlun dk. 87), Ahmet Emin Engin, Marcos Silva, Guimaraes (Halil İbrahim Sönmez dk. 46), Valentin Eysseric (Burak Altıparmak dk. 75), Adrien Regattin, Kosta Aleksic (Thuram dk.75)

Yedekler: Alp Arda, Kerim Avcı, Noel Omar Niemann, Dean Liço, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Markao (dk. 34), Ryan Mendes (dk. 42), Yusuf Cihat Çelik (dk. 76) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Yunus Emre Gedik (Kocaelispor), Marcos Silva, Hasan Hatipoğlu (Iğdır FK) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor, Iğdır FK'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaelispor, Iğdır FK'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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