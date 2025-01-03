Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, sahasında Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
14. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Yunus Emre Gedik'in ortasında ceza sahası içinde Markao'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
34. dakikada sağ kanattan Ahmet'in kullandığı uzun taç atışında Markao'nun kafa vuruşunda top uzak kale direğine çarparak ağlara gitti. 1-0
42. dakikada Markao'nun pasıyla topla buluşan Mendes ceza sahasına girerek sağ çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0
76. dakikada Yunus Emre'nin ortasında topla buluşan Ahmet topu göğsüyle Yusuf Cihat'ın önüne bıraktı. Ceza sahası sol çaprazından Yusuf Cihat Çelik'in sert vuruşunda meşin yuvarlak top önce direğe çarptı, ardından filelere gitti. 3-0
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mahmut Gülle
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Tarkan Serbest (Barış Alıcı
dk. 81), Mesut Can Tunalı (Onur Öztonga dk. 75), Yunus Emre Gedik, Oğulcan Çağlayan (Ahmet Sağat dk. 75), Yusuf Cihat Çelik, Ryan Mendes (Miko Caktas dk. 81), Markao (Giorgi Beridze dk. 64)
Yedekler: Harun Tekin, Haşim Arda Sarman, Muharrem Cinan, Furkan Gedik, Mehmet Yılmaz
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Iğdır FK: Furkan Köse, Berkan Mahmut Kesin (Burak Çoban dk. 46), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Mert Çölgeçen (Caner Cavlun dk. 87), Ahmet Emin Engin, Marcos Silva, Guimaraes (Halil İbrahim Sönmez dk. 46), Valentin Eysseric (Burak Altıparmak dk. 75), Adrien Regattin, Kosta Aleksic (Thuram dk.75)
Yedekler: Alp Arda, Kerim Avcı, Noel Omar Niemann, Dean Liço, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Markao (dk. 34), Ryan Mendes (dk. 42), Yusuf Cihat Çelik (dk. 76) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Yunus Emre Gedik (Kocaelispor), Marcos Silva, Hasan Hatipoğlu (Iğdır FK) - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Iğdır FK'yi 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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