Kocaelispor İki Oyuncu Daha Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Kocaelispor İki Oyuncu Daha Kadrosuna Kattı

Kocaelispor İki Oyuncu Daha Kadrosuna Kattı
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Kocaelispor, Porto'dan Gonçalo Sousa ve Nottingham Forest'tan Jonathan Panzo'yu transfer etti.

Transferde yönünü düşük maliyetli genç oyunculara çeviren Kocaelispor, Porto'dan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Gonçalo Sousa'yı kiralık olarak, Nottingham Forrest'tan ise 25 yaşındaki sol stoper Jonathan Panzo'yu 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Yarın da takımın yeni forvetini kente gelecek

Süper Lig'e deplasmanda aldığı mağlubiyetle başlayan Kocaelispor'da transferler sürüyor. Kulüp başkanı Recep Durul'un 10 gün içerisinde 4 transfer açıklayacaklarını belirtmesinin ardından bugün iki oyuncu takıma katıldı. Porto B takımında forma giyen 20 yaşındaki çift yönlü kanat oyuncusu Gonçalo Santos Sousa kiralık olarak, Nottingham Forest forması giyen 25 yaşındaki sol stoper Jonathan Panzo ise 1+1 yıllığına kendini yeşil-siyah renklere bağladı. Yarın da bir forvet oyuncusunun kente geleceği belirtildi.

Sousa'nın kariyeri

1.86 boyundaki Portekizli oyuncu Gonçalo Sousa, 10 yaşında Porto'nun alt yapısında oynamaya başladı. Kariyerinde genç yaşta profesyonel olan Gonçalo Sousa, 16 yaşından itibaren Porto'nun B takımında oynadı. Geçen sezon 30 maça çıkan genç oyuncu takımına 6 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Porto'nun A takımına da yükselen Gonçalo Sousa, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta kadroya dahil edildi. U-16 takımından itibaren ülkesi Portekiz'de milli formayı terleten genç kanat oyuncusu, 2026-2027 sezonunda Körfez ekibinin başarısı için ter dökecek.

Panzo'nun kariyeri

Transferde genç oyunculara yönelen ve maliyeti düşük isimleri tercih eden Kocaelispor kadrosuna bir savunmacı daha ekledi. Yeşil-siyahlılar, Nottingham Forest forması giyen 25 yaşındaki sol stoper Jonathan Panzo'yu transfer etti. Sol bek mevkiinde de oynayabilen aslen Fildişi Sahilli olan İngiliz stoper Panzo, İngiliz kulüplerinden Chelsea'nin alt yapısında yetişti. Panzo, Fransa, Belçika, Portekiz ve İngiltere kulüplerinde forma giydi. Jonathan Panzo sırasıyla; Monaco, Dijon, Cercle Brugge, Rio Ave, Nottingham Forrest, Covertry City, Cardiff City ve Birmingham takımlarında oynadı.

Kaynak: İHA

Kocaelispor, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor İki Oyuncu Daha Kadrosuna Kattı - Son Dakika

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