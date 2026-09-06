Kocaelispor ile Samsunspor'un maçında ilk 15 dakika golsüz tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası iki takımın da gol bulamamasıyla 0-0 eşitlikle geçildi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Kaynak: İHA
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