Kocaelispor, İsmet Taşdemir ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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KOCAELİSPOR, teknik direktör konusunda anlaşmaya vardığı İsmet Taşdemir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

1'inci Lig ekibi Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına girdi. Yeşil siyahlı ekip, son olarak Bodrumspor'u çalıştıran İsmet Taşdemir ile anlaştı. Kocaeli Stadyumu'nda Kocaelispor Başkanı Recep Durul ile bir araya gelen tecrübeli teknik adam, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.