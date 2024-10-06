Kocaelispor, İstanbulspor'a 3-0 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor, İstanbulspor'a 3-0 Yenildi

Kocaelispor, İstanbulspor\'a 3-0 Yenildi

İstanbulspor, Kocaelispor'u 3-0 mağlup ederek 8'inci haftayı lider tamamladı.

06.10.2024 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor: 0-3

Efe ALDEMİR/ İSTANBUL, - FUTBOLDA 1'inci Lig'in 8'inci hafta karşılaşmasında İstanbulspor, konuk ettiği Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip Ryan Mendes'in 8'inci ve 36'ncı dakikada attığı gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarı 63'ncü dakikada Yusuf Cihat Çelik'in attığı golle Kocaelispor maçı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla İstanbulspor 13 puanda kalırken, konuk ekip Kocaelispor 16 puana yükseldi ve 8'inci haftayı lider olarak tamamladı.

Ligin 9'uncu haftasında İstanbulspor, deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Kocaelispor ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Kaynak: DHA

İstanbulspor, Cihat Çelik, İstanbul, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, İstanbulspor'a 3-0 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldüğü belli oldu Narin'in nerede öldüğü belli oldu
20:32 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler
19:50 İran’dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
18:12 İzmir’de tüyler ürperten görüntü Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti İzmir'de tüyler ürperten görüntü! Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
15:45 Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor Birçok kullanıcı bu haklarını bilmiyor
15:21 Oktay Derelioğlu’nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın’la yakalanınca olanlar oldu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, Sergen Yalçın'la yakalanınca olanlar oldu
15:03 Domuz sandığı komşusunu tüfekle öldürdü Domuz sandığı komşusunu tüfekle öldürdü
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:38 İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı İsrail protestosu yapan öğretim görevlisi, 10 kişinin saldırısına uğradı
14:37 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na ’’Yanlış yolda’’ cevabı Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na ''Yanlış yolda'' cevabı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:22 Avrupa Ligi’ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek Türk takımı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 22:04:27. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor, İstanbulspor'a 3-0 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement