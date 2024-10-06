Kocaelispor, İstanbulspor\'a 3-0 Yenildi

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Kocaelispor: 0-3

Efe ALDEMİR/ İSTANBUL, - FUTBOLDA 1'inci Lig'in 8'inci hafta karşılaşmasında İstanbulspor, konuk ettiği Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip Ryan Mendes'in 8'inci ve 36'ncı dakikada attığı gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarı 63'ncü dakikada Yusuf Cihat Çelik'in attığı golle Kocaelispor maçı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla İstanbulspor 13 puanda kalırken, konuk ekip Kocaelispor 16 puana yükseldi ve 8'inci haftayı lider olarak tamamladı.

Ligin 9'uncu haftasında İstanbulspor, deplasmanda Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. Kocaelispor ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.