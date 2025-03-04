Kocaelispor, İstanbulspor ile Beraberliği Kabulleniyor - Son Dakika
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Kocaelispor, İstanbulspor ile Beraberliği Kabulleniyor

Kocaelispor'un teknik direktörü Taşdemir, kaçırılan pozisyonlarla hakem kararlarını eleştirdi.

04.03.2025 00:16
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, "Doğru şekilde çalışıp, daha iyi olup, kaçırdığımız pozisyonları atıp, işi hakemlere ve farklı bir senaryoya bırakmadan sezon sonunda hayallerimizi yaşayarak bitireceğiz."dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taşdemir, ilk yarı doğru bir oyun oynadıklarını ama ikinci devre skorun da verdiği rehavetle daha çok bekleme oyunu ortaya koyduklarını söyledi.

Taşdemir, ikinci devre maçı koparacak pozisyonlar yakaladıklarını fakat değerlendiremediklerini, dolayısıyla istemedikleri bir skorun ortaya çıktığını kaydederek iç sahada puan kaybıyla haftayı kapattıklarını ifade etti.

Müsabakanın hakemlerinin hatalı kararlar verdiğini düşündüğünü belirten Taşdemir, şunları söyledi:

"Yediğimiz golün öncesinde çok nizami bir faul vardı, verilmedi. Bunlar maçın önüne geçen can damarı pozisyonlardı. Dolayısıyla puan kaybı yaşadık. Bugün ofsaytla alakası olmayan pozisyonda golümüz verilmedi. Eğer ben yanılıyorsam çıkıp herkesten özür dilerim ama yanılmadığımı düşünüyorum. Bu kayıplarla 2 puan bırakıp yolumuza devam ediyoruz ama ben ve oyuncu arkadaşlarımın hedefinde en ufak bir sapma yok. Doğru şekilde çalışıp, daha iyi olup, kaçırdığımız pozisyonları atıp, işi hakemlere ve farklı bir senaryoya bırakmadan sezon sonunda hayallerimizi yaşayarak bitireceğiz."

Uğur Okulları İstanbulspor cephesi

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise müsabakanın 1. Lig seviyesinin üzerinde bir karşılaşma olduğunu, Kocaelispor'un kadro kalitesi ve oyuncu grubuyla Süper Lig'e çıkacak ilk iki takımdan birisi olacağını düşündüğünü söyledi.

Korkmaz, karşılaşmanın ilk yarısına iyi başlayamadıklarını ve basit hatalar yaptıklarını, ilk devrenin her iki takımın da birbirini tarttığı bir maç olduğunu belirtti.

İkinci yarı Loshaj'ın değişen pozisyonun ardından daha efektif oynamaya başladıklarını belirten Korkmaz, "Bu ligin üzerinde, bizim kenardan izlerken keyif aldığımız kaliteli bir maç oynandı." dedi.

Kaynak: AA

İsmet Taşdemir, İstanbulspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, İstanbulspor ile Beraberliği Kabulleniyor - Son Dakika

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