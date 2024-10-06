Kocaelispor, İstanbulspor'u 3-0 yendi - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor, İstanbulspor'u 3-0 yendi

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, deplasmanda Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

06.10.2024 21:16
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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Haydar Avcı, Arif Dilmeç

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Okan Erdoğan, Ologo, Coly (Dk. 46 Ethemi), Vorobjovas (Dk. 46 Muammer Sarıkaya), Loshaj, Özcan Şahan (Dk. 46 Sambissa), Ali Yaşar (Dk. 74 Yusuf Ali Özer), Kerem Şen (Dk. 66 Vefa Temel), Diarra, Emir Kaan Gültekin

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest (Dk. 65 Vukovic), Cihat Çelik (Dk. 74 Mesut Can Tunalı), Beridze (Dk. 46 Barış Alıcı), Pedrinho, Mendes (Dk. 83 Furkan Gedik), Oğulcan Çağlayan (Dk. 65 Ahmet Sagat)

Goller: Dk. 8 ve 36 Mendes, Dk. 63 Cihat Çelik (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Vorobjovas, Dk. 67 Ali Yaşar (Uğur Okulları İstanbulspor)

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor, İstanbulspor'u 3-0 yendi - Son Dakika

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