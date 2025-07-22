Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu'nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen'i kadrosuna kattı.
Kulübün yazılı açıklamasında genç file bekçisiyle 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Anlaşmada, kaleci Öztaşdelen'in bir sonraki satışından Altınordu'ya yüzde 50 pay şartının yer aldığı kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Kaleci Serhat'ı Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?