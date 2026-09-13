Kocaelispor kalecisi Öztaşdelen, talihsiz gole üzüldü, camiaya söz verdi - Son Dakika
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Kocaelispor kalecisi Öztaşdelen, talihsiz gole üzüldü, camiaya söz verdi

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Kocaelispor'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçta yedikleri gol için 'Çok talihsiz bir gol oldu' dedi. Öztaşdelen, yeşil-siyahlı camiaya ve armaya layık olmak için daha çok çalışacağını söyledi.

Kocaelispor'un kalecisi Serhat Öztaşdelen, yeşil-siyahlı camiaya layık olmak için daha çok çalışacağını söyledi. Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle ilgili de konuşan Öztaşdelen, "Çok talihsiz bir gol oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen, "Öncelikle takım arkadaşlarımın ayağına sağlık, hepsini tebrik ederim. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, bize yine muazzam destek oldular. Her zaman sesleri kulaklarımızdaydı. Bunun dışında çok üzgünüm tabii ki. Çok talihsiz bir gol yedik. O dakikaya kadar her şey takım olarak kontrolümüzde gidiyordu. Sanırım bir ya da iki pozisyon verdik. Onun dışında rakibe pozisyon vermedik diyebilirim. Talihsiz bir gol olduğu için çok üzgünüm. Bu camiaya ve armaya layık olmak için daha çok çalışacağım, bundan herkes emin olabilir. Taraftarlarımızı gururlandırmak, evlerine sevinçli dönmelerini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Atilla Hoca'ya 'Elle temas var, kontrol edin' dedim"

Müsabakanın 13. dakikasında iptal edilen golle ilgili de değerlendirmede bulunan Öztaşdelen, "Pozisyonun devamında bir hamle yaptım, sanırım hamleyi yapan Deniz'di ve elime temas etti. Golden sonra Atilla Hoca'ya, 'Hocam, elle temas var, kontrol edin' dedim. O yüzden içim rahattı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Kocaelispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor kalecisi Öztaşdelen, talihsiz gole üzüldü, camiaya söz verdi - Son Dakika

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