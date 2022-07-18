Kocaelispor, kalesini Gökhan Değirmenci ile güçlendirdi - Son Dakika
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Kocaelispor, kalesini Gökhan Değirmenci ile güçlendirdi

18.07.2022 20:41
Kocaelispor, kalesini Gökhan Değirmenci ile güçlendirdi

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, kalecisini buldu.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, kalecisini buldu. Tecrübeli eldiven Gökhan Değirmenci ile 2 senelik sözleşme imzalandı.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor, kaleci transferini çözdü. Tecrübeli file bekçisi Gökhan Değirmenci ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 33 yaşındaki tecrübeli eldiven, en son Bandırmaspor forması giymişti. Uzun yıllar Süper Lig'de de oynayan Gökhan Değirmenci Kayserispor, Kayseri Erciyesspor ve Gaziantepspor formalarını terletmiş, toplamda 80 maça çıktı. Deneyimli kalecinin en kısa sürede sezon başı kampına katılması bekleniyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Değirmenci, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, kalesini Gökhan Değirmenci ile güçlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaelispor, kalesini Gökhan Değirmenci ile güçlendirdi - Son Dakika
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