Kocaelispor, Kaptan Gökhan'a Veda Etti - Son Dakika
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Kocaelispor, Kaptan Gökhan'a Veda Etti

Kocaelispor, Kaptan Gökhan\'a Veda Etti
10.06.2026 17:28
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Kocaelispor, 4 sezon kaptanlık yapan Gökhan Değirmenci'ye teşekkür mesajı ile veda etti.

Kocaelispor, sözleşmesi sona eren ve 4 sezon yeşil-siyahlı formayı giyen kaptanı Gökhan Değirmenci'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Kocaelispor, takım kaptanı Gökhan Değirmenci için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı. Yeşil-siyahlı formayı 4 sezon giyen tecrübeli kaleci, Kocaelispor'da kaptanlık görevini de üstlendi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nice maçlar, kupalar, hikayeler. Hepsinden daha önemlisi armaya olan sadakat. Bu şehirde yaşayan her insanın hafızasında daima yer edinecek ve her zaman güzel hatırlanacaksın Gökhan Değirmenci! Kaptanımız Gökhan Değirmenci'ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Teşekkürler Kaptan" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor, Kaptan Gökhan'a Veda Etti - Son Dakika

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