Kocaelispor, Karagümrük'e 1-0 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor, Karagümrük'e 1-0 Yenildi

Kocaelispor, Karagümrük\'e 1-0 Yenildi
09.05.2026 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Fatih Karagümrük'e evinde 1-0 mağlup oldu. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu.

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Kocaelispor evinde konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamlarda bulundu.

Seneye daha iyi bir performans vermeleri gerektiğini belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Yarın anneler günü, kutlayarak başlamak istiyorum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu şekilde kısır geçmesini bekliyorduk. Sahada bir mücadele vardı ama kalite olarak iki takım da eksikti. Maç 0-0 bitecek gibiyken belki de gol atan avantajlı olacaktı. İlk geldiklerinde golü attılar. Maç da öyle bitti. Ondan sonra tabii biraz daha fazla ofansif oynamaya çalıştık. Değişiklikler yaptık. Bir, iki pozisyonumuz var ama onları değerlendiremedik. Evimizdeki son maçımı kazanarak bitirmek istiyorduk nasip olmadı" ifadelerini kullandı.

STANOJEVİC: SENEYE GÜÇLÜ VE İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZ

Müsabakayı değerlendiren Aleksandar Stanojevic, "Taraftarlarımıza söz vermek istiyorum. Seneye güçlü ve iyi bir takım kuracağız. Kendi stadyumumuzda oynayacağız. Hatta kendi stadyumumuzda Süper Lig'de ve Avrupa'da da oynayacağız. Ben kulübüme ve oyuncularıma yüzde yüz güveniyorum. Buraya seneye çok güçlü bir şekilde geleceğiz. Güçlü bir takım kuracağız ve oyuncularımızla beraber yeni stadyumumuzda oynayacağız. Aynı zamanda Kocaeli'yi tebrik etmek istiyorum. Bugün çok güzel bir atmosfer vardı. Çok keyifli maç geçtiğini söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Karagümrük'e 1-0 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
23:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı İşte Devler Ligi’ni garantileyen ilk 16 takım
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 01:14:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Karagümrük'e 1-0 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.