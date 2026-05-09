Kocaelispor, Karagümrük\'e 1-0 Yenildi

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Kocaelispor evinde konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic açıklamlarda bulundu.

Seneye daha iyi bir performans vermeleri gerektiğini belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Yarın anneler günü, kutlayarak başlamak istiyorum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu şekilde kısır geçmesini bekliyorduk. Sahada bir mücadele vardı ama kalite olarak iki takım da eksikti. Maç 0-0 bitecek gibiyken belki de gol atan avantajlı olacaktı. İlk geldiklerinde golü attılar. Maç da öyle bitti. Ondan sonra tabii biraz daha fazla ofansif oynamaya çalıştık. Değişiklikler yaptık. Bir, iki pozisyonumuz var ama onları değerlendiremedik. Evimizdeki son maçımı kazanarak bitirmek istiyorduk nasip olmadı" ifadelerini kullandı.

STANOJEVİC: SENEYE GÜÇLÜ VE İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZ

Müsabakayı değerlendiren Aleksandar Stanojevic, "Taraftarlarımıza söz vermek istiyorum. Seneye güçlü ve iyi bir takım kuracağız. Kendi stadyumumuzda oynayacağız. Hatta kendi stadyumumuzda Süper Lig'de ve Avrupa'da da oynayacağız. Ben kulübüme ve oyuncularıma yüzde yüz güveniyorum. Buraya seneye çok güçlü bir şekilde geleceğiz. Güçlü bir takım kuracağız ve oyuncularımızla beraber yeni stadyumumuzda oynayacağız. Aynı zamanda Kocaeli'yi tebrik etmek istiyorum. Bugün çok güzel bir atmosfer vardı. Çok keyifli maç geçtiğini söyleyebilirim" dedi.