Kocaelispor Karagümrük'e Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kocaelispor Karagümrük'e Hazırlanıyor

Beridze ve Değirmenci, Ankaragücü mağlubiyetini değerlendirip Karagümrük maçı için odaklandıklarını belirtti.

29.10.2024 19:04
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- Giorgi Beridze: "Oyuncuların gol atmasındansa takımımın maçı kazanması daha önemli"

Gökhan Değirmenci: "Sonunda puan tablosunun en üstünde olmak önemli"

KOCAELİ - Trendyol 1. Lig'de hafta sonu Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Kocaelispor'un oyuncuları Giorgi Beridze ile Gökhan Değirmenci, MKE Ankaragücü mağlubiyetini ve Karagümrük maçı hazırlıklarını değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Kocaelispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın önemli oyuncularından Giorgi Beridze ve Gökhan Değirmenci antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. MKE Ankaragücü karşısında 4-2 mağlup oldukları için üzgün olduğunu söyleyen Giorgi Beridze, "Maçı kaybettik ama henüz bir şey bitmiş değil. Çünkü sezon çok uzun ve önümüzde kritik maçlar olacak. Şu an çok formda olmadığımı biliyorum ancak hem maçlarda, hem de antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Karagümrük maçı kritik ve önemli. Konsantre şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca oyuncuların gol atmasındansa takımımın maçı kazanması daha önemli. Gol atmama rağmen maçı kaybettik. Hücum oyuncularının gol atması özgüvenimizi arttırıyor. Ankaragücü'nde bir yıl oynadım. Onlarla ilgili kötü bir düşüncem yok, o yüzden golden sonra kutlama yapmadım" dedi.

"Maçı kaybetsek de sonunda puan tablosunun en üstünde olmak önemli"

Kocaelispor'un başarılı kalecisi Gökhan Değirmenci ise, "MKE Ankaragücü karşısında takım savunması anlamında biraz sıkıntılar yaşadık. Böyle bir maça denk gelmesi bizi üzdü. Rakibimiz olabilecek seviyede bir takımla oynamıştık. Maalesef her şeyi yüzde yüz iyi yapmayınca, rakibin iyi ayakları bunları değerlendiriyor. Onlar da değerlendirdi. Sonucunda 4 gol yiyerek kötü bir mağlubiyet aldık. Puan tablosu birbirine çok yakın. 2 maç sendeleyen takım bir anda kendini aşağıda, 2 maç kazanan da bir anda kendini yukarıda buluyor. Biz bunun bilincindeyiz. Geçen hafta bizim için kötü mağlubiyet oldu. Şimdi önümüzde Karagümrük maçı var. Kafamızı kaldırıp o maça iyi hazırlanıp tekrar bulunduğumuz yere geliriz. Maçı kaybetsek de sonunda puan tablosunun en üstünde olmak önemli" diye konuştu.

"Karagümrük iyi bir takım, ofansı etkili. Dikkatli olmalıyız"

MKE Ankaragücü maçında taraftar desteğinden bahseden Değirmenci, "Taraftarımız maçta bize çok iyi destek verdi. Maçtan sonra bizi alkışlamaları, bizi desteklemeleri bizim için değerliydi. Taraftara teşekkür ediyoruz. 3 puan veremediğimiz ve kaybettiğimiz için özür diliyoruz. Maçı kaybettik. Kötü bir günümüze DENK geldi. Önümüze bakmak gerekiyor. Tek odağımız; Karagümrük maçından nasıl 3 puan alacağımız yönünde çalışma yapmak. Karagümrük iyi bir takım, ofansı etkili. Dikkatli olmalıyız. İyi mücadele edersek, konsantre olursak taraftarımızın desteğiyle kazanabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Karagümrük'e Hazırlanıyor - Son Dakika

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