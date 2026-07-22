Kocaelispor, Linetty ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı futbolcu Karol Linetty ile yollarını ayırdı.
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Karol Linetty'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karol Linetty'ye emekleri için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
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