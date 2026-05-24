Kocaelispor Kongresinde Eleştiriler Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor Kongresinde Eleştiriler Yükseldi

Kocaelispor Kongresinde Eleştiriler Yükseldi
24.05.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor'un mali genel kurulunda üyeler, değişim eksikliğini eleştirerek önerilerde bulundu.

Olağan seçimli mali genel kurulu süren Kocaelispor'da kongre üyeleri söz alarak eleştiri ve önerilerini dile getirdi. Taraftar derneği başkanı Enver Güler salonda, "Hep aynı insanlar var. Değişen bir şey yok. Yürüyüş Yolu'na 'Kocaelispor'a başarılar dilerim' pankartı asmakla Kocaelisporlu olunmuyor. Biz şehrimize ve takımımıza sahip çıktık. Bu her babayiğidin harcı değil" dedi.

Kocaelispor'un olağan seçimli mali genel kurulu Kocaeli Kongre Merkezi'nde sürüyor. Mali ve sportif faaliyet raporlarının ardından denetim kurulu ve disiplin kurulu raporları okundu. Raporların ardından söz alan delegeler düşüncelerini, eleştirilerini ve önerilerini ifade etti. Taraftarlar adında Hodri Meydan Dernek Başkanı Enver Güler kürsüye çıktı. Güler, "Bakıyoruz ki hep aynı insanlar, hep aynı ağabeyler var. Değişen bir şey yok. Süper Lig'de ilk 10'da olan Kocaelispor'un kongresinde tüm koltuklarının dolması gerekiyordu. Sadece konuşuluyor. Doğru bir şey değil. Dernek olarak son 1 haftadır ciddi görüşmeler yaptık. Kocaelispor'un menfaatlerinin ön alanlarda tuttuğunu düşündüğümüz insanlarla görüştük. Bizim Kocaelisporluluk anlayışımız çoğu insanımızın anlayışıyla örtüşmüyor. Yürüyüş Yolu'na 'Kocaelispor'a başarılar dilerim' pankartı asanların samimiyetine çok inanmıyoruz. Pankart asmakla Kocaelisporlu olunmuyor. Bakkaldan aldığımız destek ile kravatlı ağabeylerden aldığımız destek arasında fark var. Bakkal ağabeyin desteği daha kıymetli" dedi.

"Mütevazı değiliz. Yaptığımız her babayiğidin harcı değildir"

Takıma sahip çıktıklarının altını çizen Enver Güler, "Şehrimize ve takımıza sahip çıktık. İlk 7 maçta 2 puan alan takımın arkasında durmak her babayiğidin harcı değildir. Mütevazi değiliz. Bu takım ilk 10'da ligi tamamladıysa bunun en büyük sahibi biziz. Kimse bizim babamızın oğlu değil. Recep Durul da öyle. Recep Durul'un mücadelesini görüyoruz. Varsa başka babayiğit çıksın, onları da destekleyim. Mali tablomuzun taraftarımıza şeffaf bir şekilde duyurulmasını istiyoruz. Tüzüğümüzün de değişikliğe uğraması gerekiyor. Bu arada kimse bize 'Sizin yerini şurası' diyemez. Biz istediğimiz yere otururuz. Korkutucu bir takım olmak istiyoruz. Sayın başkan Avrupa için söz vermiştiniz. Bu sezon sonu bunu görelim" şeklinde konuştu.

Kulübün eski kulüp müdürlerinden İlker Uzel ise yönetim kurulunda yer alan birkaç ismin üye olmadığını, listede yer alamayacağını söyledi. Konuşmaların ardından mali tablonun ibra edilmesine geçildi. Salona delegeler dışında taraftarların da alındığı belirtildi, oylama yapılarak divan tarafından salon boşaltıldı. 15 dakikalık aranın ardından yalnızca delegeler oylamaya katılmak üzere salona alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Kocaeli, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor Kongresinde Eleştiriler Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

13:29
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
13:27
CHP, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek: Randevu aldık
CHP, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek: Randevu aldık
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 14:03:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor Kongresinde Eleştiriler Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.