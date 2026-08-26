Kocaelispor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Selçuk İnan, antrenmandan önce basın mensuplarına, kendileri açısından güzel bir haftayı geride bıraktıklarını, galibiyetin coşkusunu yaşadıklarını ancak artık bunun geride kaldığını söyledi.

Konyaspor'un güçlü bir takım olduğunu belirten İnan, "Ligin istikrarlı takımlarından. Bu deplasmanlarda oynamak, maça çıkmak zor. Biz her gün daha da gelişen, üzerine koyan takım olarak orada da en iyi mücadelemizi gösterip kazanmak istiyoruz. Konyaspor'a çalışmaya başladık. Bugünden itibaren çok da fazla zamanımız olmayacak, Konyaspor maçına hazırlanmak için bir günümüz daha var. Cuma günü gidiyoruz. Oyuncular artık birbirini daha iyi tanımaya başladı. Ne istediklerimizi biliyorlar. İnşallah Konyaspor maçından da doğru hazırlanmayla istediğimiz 3 puanı alıp döneriz." dedi.

İnan, her iki takımın da 3 puana ihtiyaç duyduğunu, rakipleri gibi kendilerinin de kazanmak için sahaya çıkacağını dile getirerek, tartışmalara rağmen hakemlere güvendiklerini, iyi mücadelenin yaşanacağı bir müsabaka olmasını dilediklerini kaydetti.

Transfer çalışmalarına değinen İnan, "Görüşme halinde olduğumuz bir oyuncu var, çok yakın olduğumuz. Belki bugün, belki yarın bitebilir. Onu bekliyoruz. Oyuncu biterse muhtemelen Konyaspor maçında aramızda olabilir." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor'un genç savunma oyuncusu Emir Ortakaya ise takımdaki rekabet ortamının başarıyı getirebileceğini belirterek, Konyaspor maçından mutlaka 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Kaleci Serhat Öztaşdelen de Konyaspor deplasmanına kazanmak için gideceklerini dile getirerek, "Kolay maç olmayacak, Konya zorlu bir deplasman. Üç puan için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Onların ne kadar 3 puana ihtiyacı varsa bizim de o kadar var. O 3 puan için ne gerekiyorsa son maçta yaptığımız gibi yapacağız." diye konuştu.

Teknik direktör İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Petkovic ve kaleci Jovanovic katılmadı.