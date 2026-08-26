Kocaelispor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Körfez Brunga Tesisleri'nde Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen rejenerasyon (yenileme) antrenmanında futbolcular, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmana Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic, Rigoberto Rivas ve Tayfur Bingöl katılmadı.

İdman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyunculardan Emir Ortakaya ve kaleci Serhat Öztaşdelen, Amedspor karşısında alınan galibiyeti ve Konyaspor maçı hedeflerini değerlendirdi.

Ortakaya: "Rekabet her zaman oyuncuları diri tutar"

Takım içindeki forma rekabetine değinen ve bunun takıma fayda sağladığını belirten Emir Ortakaya, "Rekabet her zaman oyuncuları diri tutar. Bütün oyuncular, hepimiz çok değerliyiz. Sonuna kadar çalışacağız. Tabii ki birileri oynayacak, birileri de oynamayacak. Herkesin fırsatı olacak. Elimizden geldiğince çalışacağız ve taraftarımıza layık olmaya çalışacağız" dedi.

"Düştüğüm anda devam edeceğimi biliyordum"

Amedspor maçında aldığı darbeye rağmen oyuna devam etmesiyle ilgili de konuşan Ortakaya, "Sağlık ekibimiz sahada yanıma geldiğinde kaşımda bir açılma vardı. Orayı sararak devam etmeyi düşünüyordum ve öyle de oldu. Düştüğüm anda devam edeceğimi biliyordum. Bizim için Konyaspor maçı önemli bir karşılaşma. Oradan da 3 puanla dönmek istiyoruz. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Umarım 3 puanla döneriz" diye konuştu.

Öztaşdelen: "Bu maç bizim için çok önemliydi"

Kaleci Serhat Öztaşdelen ise iç sahadaki Amedspor galibiyetinin önemine dikkati çekerek, "Çok mutluyuz. İlk iç saha maçımızda galibiyet aldık. İlk maçın ardından verdiğim röportajda kazanmak istediğimizi söylemiştim. Bu maç bizim için çok önemliydi. Atmosfer olarak çok güzel bir karşılaşmaydı. Taraftarımıza ve mükemmel bir mücadele ortaya koyan takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Bu maçta ilk 25 dakika daha baskılı ve istekli oynadık. Bunda taraftarımızın büyük payı vardı. İlk 20 dakikada gerçekten inanılmaz bir baskı kurduk. Rakibin ya da kulübün ismi bizim için fark etmiyor" şeklinde konuştu.

"Son maçta yaptığımız gibi mücadele edeceğiz"

Konyaspor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını aktaran Öztaşdelen, "Konya zorlu bir deplasman. 3 puan için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Onların ne kadar 3 puana ihtiyacı varsa bizim de o kadar ihtiyacımız var. Son maçta yaptığımız gibi mücadele edeceğiz. İnşallah 3 puanı alıp geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu sene daha şanslıyız çünkü takım birbirini tanıyor"

Yeni transferlerin uyum sürecinin iyi ilerlediğini belirten Öztaşdelen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni gelen arkadaşlarımızın adaptasyon süreci var. Matej geldiği ilk gün, ilk maçında gol attı. Kendisini tebrik ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız için her şey çok iyi gidiyor. Süreç ilerledikçe daha da iyi olacak. Durum biraz geçen seneye benziyor ancak aynı değil. Geçen sezonun başında takım tamamen yeni gibiydi. Bu sezon biraz daha şanslıyız çünkü takımın çoğunluğu birbirini tanıyor. Yeni arkadaşlarımızın adaptasyon sürecinin ardından her şey daha iyi olacak."