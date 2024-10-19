Kocaelispor Liderliğini Sürdürdü

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Trendyol 1. Lig'in dokuzuncu hafta maçında sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, kazandıkları ve bu haftayı da lider tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, liderliğin keyfini yaşadıklarını ifade etti.

Ligdeki 7-8 takımın kalite ve gücünün yakın olduğunu belirten Sağlam, "Buraya gelmek önemli ama burada kalmak için çok daha fazla çalışmamız lazım. Bundan önce yaptıklarımızdan daha fazlasını ortaya koymamız gerekiyor. Daha fazla fedakarlık, daha fazla sorumluluk almak gerekiyor. Onları yaptığımız takdirde burada ligin üst sırasında yolumuza devam edebiliriz." şeklinde konuştu.

İyi bir rakibe karşı zor bir maç oynadıklarını kaydeden Sağlam, "Aslında başından sonuna kadar bizim kontrolümüzde geçti. Oyuna hakim olan, oyunu yönlendiren, rakip yarı alanında oynayan taraf hep biz olduk. Pozisyon üretmede maalesef zorlandık." dedi.

Takım olgusuyla ilgili ciddi mesafe kat ettiklerini vurgulayan Sağlam, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Artık beraber oynamayı öğrendik. Oyunu kompakt daha beraber oynama noktasında her geçen gün mesafe kat ettiğimiz gerçeği ortada. Bugün alınan 3 puan ne kadar önemliyse gol yemeden geçilen dördüncü maçı oynamış olmak da o kadar önemli. Kazandığımız için çok mutluyuz, bu haftayı da ligin zirvesinde geçmek hem bizim hem de şehrimiz ve taraftarımız için önemli."

Central Hospital Ümraniyespor cephesi

Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı maçın iki devresinde farklı oyun izlediklerini söyledi.

İlk devre istedikleri oyunu sahaya yansıtamamalarına rağmen rakibe de pozisyon vermediklerini dile getiren Şanlı, "Rakibimizin taç atışlarında ve duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk, orada zaaflarımız vardı. İkinci yarı daha cesur oyun istedik. İkinci yarı tam anlamıyla olmasa da istediğimiz oyunu sergiledik. Oyunumuzu geliştirmeye ve mücadele gücümüzü yüksek tutup yolumuza devam etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.