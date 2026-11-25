Kocaelispor maçı için Çorum FK, Burak Yılmaz idaresinde çalışmalara koyulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak Çorum FK, Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanla hazırlıklara başladı. Salondaki aktivasyonun ardından sahaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, ısınma ve topla çalışmalarını sürdürdü.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacağı Kocaeli spor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, spor salonunda aktivasyon çalışması yaptı. Ardından sahaya geçen kırmızı-siyahlı ekip, ısınma hareketleriyle programını sürdürdü. Sahadaki ısınma bölümünün ardından 5'e 2 rondo uygulaması yapan kırmızı-siyahlılar, Kocaelispor müsabakasına yönelik hazırlıklarını topla yapılan çalışmalarla devam ettirdi.
Kaynak: İHA
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