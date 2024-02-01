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Kocaelispor, genç Nijeryalı santrforu renklerine bağladı - Son Dakika
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Kocaelispor, genç Nijeryalı santrforu renklerine bağladı

Kocaelispor, genç Nijeryalı santrforu renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor Toheeb Emmanuel Lawal'ı transfer etti. Kulüp, Lawal ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Lawal, Kocaelispor yöneticilerinin Nijerya seyahatinde dikkat çekmiş ve kulübe davet edilmişti.

01.02.2024 14:53
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor Toheeb Emmanuel Lawal'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Lawal. Kulübümüz, Toheeb Emmanuel Lawal ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Lawal, Kocaelispor yöneticilerinin Nijerya seyahatinde dikkati çekmiş, denenmek üzere kulübe davet edilmişti.

Kaynak: AA

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