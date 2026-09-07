Kocaelispor, sahada Samsunspor'u Ayé'nin golüyle 1-0 yenip 9 puana çıktı
Trendyol Süper Lig 4. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u Florian Ayé'nin 26. dakikadaki golüyle 1-0 yendi. Bu sonuçla ev sahibi puanını 9'a yükseltirken, Samsunspor 4 puanda kaldı. Kocaelispor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.
(KOCAELİ) - Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 26'ncı dakikada Florian Ayé kaydetti.
Bu sonuçla Kocaelispor puanını 9'a yükseltirken, Samsunspor 4 puanda kaldı.
Ligin 5'inci haftasında Kocaelispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Samsunspor ise Çorum FK'yı ağırlayacak.
Kaynak: ANKA
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