Kocaelispor-Sakaryaspor Biletleri Tükendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor-Sakaryaspor Biletleri Tükendi

Kocaelispor-Sakaryaspor Biletleri Tükendi

Kocaelispor'un Sakaryaspor ile oynayacağı maçın biletleri tükendi, kulüpten karaborsa uyarısı geldi.

21.03.2025 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak Kocaelispor- Sakaryaspor karşılaşmasının biletleri büyük oranda tükendi. Kulüpten karaborsa uyarısı geldi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Lider Kocaelispor'da taraftarlar mücadeleye yoğun ilgi gösterirken, maraton alt, maraton üst, numaralı VIP üst ve numaralı VIP alt tribünlerinin biletleri tükendi. Kocaelispor Kulübü'nden ise karaborsa uyarısı geldi. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sakaryaspor ile oynayacağımız lig müsabakası için satışa sunulan müsabaka biletleri maraton alt, maraton üst, numaralı VIP üst ve numaralı VIP alt tribünlerinin biletleri taraftarlarımızdan gelen yoğun ilgiyle birlikte tükenmiştir. Bahse konu tribünlerde satışa çıkarılan tüm biletleri tüketen arma sevdalısı taraftarlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Özellikle yukarıdaki paragrafta belirtmiş olduğumuz tribünlerimizden müsabaka bileti bulamayan taraftarlarımızın sayısının oldukça fazla olduğunu bilen fırsatçı şahıslar tarafından bahse konu tribünlerimizden bilet alınıp, bu biletlerin fahiş rakamlara sosyal medya aracılığıyla satıldığına dair çok ciddi şikayetler almaktayız. Kulübümüz, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışıp bu nevi kişilerin tespit edilmesi hususunda gerekli özveriyi göstermektedir. Değerli taraftarlarımızdan talebimiz; bu nevi paylaşımlara rastlanıldığında ya da tarafınıza ihbar edildiğinde ivedilikle bu kişilerin tespit edilmesi adına satış yapan sosyal medya hesabının fotoğraflanıp kulübümüze ait [email protected] e posta adresine yapılacak bir ileti ile tarafımıza bildirilmesidir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Etkinlikler, Trendyol, kocaeli, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor-Sakaryaspor Biletleri Tükendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı

15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:38:18. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor-Sakaryaspor Biletleri Tükendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement