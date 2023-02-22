Kocaelispor - Sakaryaspor maçında tribünde gerginlik - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaelispor - Sakaryaspor maçında tribünde gerginlik

22.02.2023 22:09

- Kocaelispor - Sakaryaspor maçında tribünde gerginlik Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında bu akşam oynanan hazırlık maçının ilk yarısında Sakaryaspor tribününde gerginlik yaşandı.

- Kocaelispor - Sakaryaspor maçında tribünde gerginlik
KOCAELİ - Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında bu akşam oynanan hazırlık maçının ilk yarısında Sakaryaspor tribününde gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle arbede kısa süre sonra sonlandı. Kocaelispor - Sakaryaspor maçının ilk yarısında Sakaryaspor tribününde gerginlik yaşandı. Tribünde 2 taraftarın tartışmayla başlayan olay, bir süre sonra arbedeye dönüştü. Çevik kuvvet ekipleri tribüne giderek müdahalede bulundu. Bu kez taraftarlar ile çevik kuvvet arasında tartışma yaşandı. Birkaç kişi polis ekipleri tarafından tribünden alınıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kısa süren gerginlik daha sonra normale döndü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremzedeler için düzenlenen maçta kavga! Olaylı derbiye polis müdahale etti Depremzedeler için düzenlenen maçta kavga! Olaylı derbiye polis müdahale etti Kocaelispor - Sakaryaspor maçında tribünde gerginlik (Ek görüntü) Kocaelispor - Sakaryaspor maçında tribünde gerginlik (Ek görüntü) Kocaelispor ile Sakaryaspor depremzedeler yararına dostluk maçı yaptı Kocaelispor ile Sakaryaspor depremzedeler yararına dostluk maçı yaptı

Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor - Sakaryaspor maçında tribünde gerginlik - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:29 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 556'ya yükseldi
23:22 Çürük raporu verilen binada bir tek o kaldı! Yaptığı savunma olaydan daha vahim
21:49 Biden'ın zor anları! Uçağa bindiği sırada merdivenlerde yere kapaklandı
22:33 Metin Akpınar, 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına 500 bin TL bağışladı
18:01 Osmaniye Barosu dava açtı, mahkeme delillerin toplanması için ağır hasarlı binaların yıkımını durdurdu
21:25 Depremzedeler için düzenlenen maçta kavga! Olaylı derbiye polis müdahale etti
21:55 Depremde kurtarma ekibindeki İsrailli komutanın cebindeki Türk lirasının sırrı
21:13 4.6 büyüklüğündeki bir depremde zeminde sıvılaşma oluşması uzmanları da şaşırttı
21:42 Aslan bu kez güldü! Galatasaray, ikinci maçında kazandı
21:39 Erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük'ten yeni açıklama: Kararın sebebini öğrenemedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2023 00:05:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor - Sakaryaspor maçında tribünde gerginlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement