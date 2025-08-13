Kocaelispor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlılar, Trabzsonspor karşılaşmasının ardından verilen 1 günlük iznin ardından Körfez Brunga Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma koşularıyla başlayan futbolcular, top sürme ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Selçuk İnan, antrenman öncesi gazetecilere, Trabzonspor deplasmanında çok iyi mücadele etmelerine rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını, buna bir de Wieteska'nın sakatlığının eklendiğini söyledi.

Samsunspor maçına odaklandıklarını belirten İnan, taraftarıyla buluşacakları ilk müsabaka için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Selçuk İnan, Trabzonspor maçındaki oyun anlayışına devam edeceklerine değinerek, "Maçı kazanmak isteyen, maçtan kopmayan bir takım oluşturmak istiyorum. İlk maçta bundan biraz doneler verdik. Uzun yıllardan sonra Süper Lig'de olmamıza rağmen önemli bir mücadele gösterdik. Bundan daha önemlisi bence bu şekilde istikrarlı olarak devam etmek. Bu mücadeleyi her maç üstüne koya koya göstermek. Bunu yapabilecek bir oyuncu grubumuz var." ifadelerini kullandı.

Biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan İnan, "Bütün oyuncu grubumuz tamamlandığında, istediğimiz transferler de gerçekleştiğinde inşallah kafamdaki asıl yapmak istediğimi çok daha net bir şekilde göstereceğiz." dedi.

"Sarı kart gereksizdi çünkü bir şey yapmamıştım"

Selçuk İnan, Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Her ne kadar dışarıda daha sakin bir yapıda olsam da sahanın içi benim için başka bir alan. Orada hayat duruyor benim için. Anı yaşıyorum. Oyuncularımızın haksızlığa uğradığını hissettiğim anda mutlaka tepki veriyorum, duramıyorum. Bazen bu tepkilerim aşırı diye de nitelendirilebilir. Tabii bu hakeme bağlı olarak oluyor. Bana sorarsanız çok normaldi. Herhangi bir ihlal yok, herhangi bir hakaret yok. Buna rağmen sarı kart göstermesi kolaycılık bence. Hakemlerimiz buna çok çabuk başvuruyor ama iyi bir şey değil bence. Çünkü bizim dışarıda oyuncularımızla o anı yaşadığımızı hissetmeleri lazım. Ne zaman bununla ilgili bir konuşma gerçekleşse hakemlerle ya da bir yerde bunu sürekli dile getiriyorum ama maalesef çok karşılık bulmuyor. Sarı kart bence gereksizdi çünkü bir şey yapmamıştım."

Selçuk İnan, Trabzonspor karşılaşmasında iyi mücadele ettiklerini ama bunun yeterli olmadığına dikkati çekerek, "Üstüne koyarak maç da kazanmamız lazım. Kazanma alışkanlığını bir şekilde takıma, oyuncularıma kazandırmak istiyorum. İnşallah Samsun maçıyla beraber buna başlarız." diye konuştu.

Kocaelispor, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.