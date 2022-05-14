Kocaelispor taraftarından Kocaelispor'a büyük tepki - Son Dakika
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Kocaelispor taraftarından Kocaelispor'a büyük tepki

14.05.2022 22:42
Kocaelispor taraftarından Kocaelispor'a büyük tepki

Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Kocaelispor'da taraftarlar tesise giderek tepki gösterdi.

Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Kocaelispor'da taraftarlar tesise giderek tepki gösterdi. Öfkeli taraftar, tesise gelen takım otobüsüne taş ve sahte dolar attı.

TFF 2. Lig'e düşen Kocaelispor'un taraftarı duruma büyük tepki gösterdi. Bir grup taraftar, takımın antrenmanlarını yaptığı Körfez Brunga Tesisleri'nde toplandı. Öfkeli kalabalık "Körfez'i aleme rezil ettiniz", "Engin Koyun hesap verecek" gibi sloganlar attı. Saat 21.15 sıralarında takım otobüsünün gelmesiyle beraber tepkiler daha fazla büyüdü. Taraftarlar, takım otobüsüne taş ve sahte dolarlar atarak öfkesini gösterdi. Olay yerine önceden konuşlanan çevik kuvvet ekipleri, takım otobüsünün sağlıklı bir şekilde tesise ulaşması için duruma müdahale etti. Öte yandan maç sonrasında futbolcuların takım otobüsüyle getirilmediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin durumu kontrol altına almasının ardından taraftar grubu tesis önünden ayrıldı. - KOCAELİ

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Körfez, dolar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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