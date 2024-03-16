Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: 'Topla yüzde 70 biz oynadık ama gol atamayınca takım gerildi'

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Topla yüzde 70 biz oynadık ama o oranda pozisyona giremedik. Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Gürsel, "Topla yüzde 70 biz oynadık ama o oranda pozisyona giremedik. Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi. Oyunumuzda gelişme var ama gol atamayınca sonucu alamayınca gerginlik oluşuyor. Artık bizim için sonuç önemli. Her şey karşımızda gidiyor sanki ama hayatta hiçbir şey sürekli aşağı gitmez" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, kulüp başkanı Engin Koyun'a istifa çağrısında bulundu. Taraftarlar, son haftalarda istenilen sonuçları alamayan takımın başkanını eleştirerek, başka şeylere zorlamamalarını istedi.
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Topla yüzde 70 biz oynadık ama o oranda pozisyona giremedik. Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi" dedi. Gürsel, sonuç odaklı olmanın önemine vurgu yaparak, gerginlik oluştuğunu belirtti.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Play-off'un içinde olmayı istiyoruz. Süper Lig için sonuna kadar zorlayacağız' dedi. Kaloğlu ayrıca, Kongolu oyuncu Nzaba'nın kardeşini kaybettiğini ve bu yüzden galibiyete sevinmediklerini belirtti.
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