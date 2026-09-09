Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: Galatasaray maçı bizim için özel bir karşılaşma - Son Dakika
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Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: Galatasaray maçı bizim için özel bir karşılaşma

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: Galatasaray maçı bizim için özel bir karşılaşma
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Kocaelispor, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan, Galatasaray maçının kendisi için duygusal yönü ağır basan özel bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Çok koşmamız, çok mücadele etmemiz gerekiyor ki oradan istediğimiz puan ya da puanları alabilelim" dedi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile 13 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Selçuk İnan, üst üste aldıkları galibiyetlerden dolayı çok mutlu olduklarını ve bunun için büyük efor sarf ettiklerini kaydetti.

Galatasaray müsabakasının kendisi için ayrı ve duygusal yönü ağır basan özel karşılaşma olduğunu ifade eden İnan, "Ama bunun dışında diğer maçlardan çok farklı karşılaşma değil bizim için. Çıkacağız, mücadelemizi vereceğiz. Çok koşmamız, çok mücadele etmemiz gerekiyor ki oradan istediğimiz puan ya da puanları alabilelim." diye konuştu.

İnan, Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu ve önemli oyuncularının bulunduğunu belirterek, rakiplerinin sahasında puan almanın kolay olmadığını, kazanacakları her puanın altın değerinde olduğunu vurguladı.

İnan, bir basın mensubunun, geçen sezon deplasmanda oynanan Galatasaray maçı öncesinde yaşanan gerginliklere ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Gerginlikler futbolun içinde hep var ama bu gerginliklerin hepsi bizim dışımızda gelişiyor. Biz teknik direktörler, futbolcular olarak işimizi sadece profesyonelce doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bazen agresif, sinirli olabiliyoruz. O da sadece sahanın içindeki oyuncuların göstermiş olduğu emeğe karşılık bir hak arama oluyor hakemlere karşı. Onun dışında asla rakip takım taraftarına, hocasına, yöneticisine saygısızlığımız olmadı. Oyuncularım da bu şekilde davranıyor. Dışarıda yaşanan gerginlik hangi maç olursa olsun bizim dışımızda gelişiyor. Bunun olmasını hiç istemem. Hele ki Galatasaray maçında hiç istemem ama maalesef ki bu tür gerginlikler bizim ülkemizde fazlasıyla meydana geliyor."

İnan, Galatasaray'ın bütün oyuncularının iyi ve güçlü olduğuna değinerek, "Ben bu konuda 'Bu oyuncu olmazsa bizim işimize çok yarayacak' diye bir şey söyleyemem. Büyük takımlarda herkes iyi oyuncu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacağını hatırlatan İnan, "İnşallah daha önce yaptığı gibi bugün de ülkemizi ve bizi gururlandırırlar, maçı kazanırlar." dedi.

"Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz"

Yeşil-siyahlı ekibin Surinamlı savunma oyuncusu Anfernee Dijksteel ise geçen sezon Galatasaray'a karşı iyi işler yaptıklarını belirterek, İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Genç forvet Metehan Altunbaş da iyi takım olduklarını gösterdiklerini aktararak, Galatasaray maçını kazanıp galibiyet serisini sürdürmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: Galatasaray maçı bizim için özel bir karşılaşma - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    karektersiz işi göcü yok ilaki gs ile uğraşacak 0 0 Yanıtla
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