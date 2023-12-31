Kocaelispor, Trendyol 1. Lig\'de umutlarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 33 puanla 2. sırada tamamlayan Kocaelispor, 15 yıllık Süper Lig özlemini dindirme yolunda umutlarını sezonun ikinci yarısına taşımayı bildi.

Geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak bir sezon aradan sonra tekrar Trendyol 1. Lig'e yükselen yeşil siyahlılarda sözleşmesi sona eren teknik direktör Fırat Gül'le yeniden anlaşma yapılmadı.

Sezon başlangıcında Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiren Kocaelispor, tecrübeli teknik adamın yönetiminde çıktığı ilk 2 lig maçında Manisa Futbol Kulübü ve Eyüpspor'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Futbolcular, hayal kırıklığına neden olan bu kötü başlangıcın ardından uzun bir yenilmezlik serisi yakalayarak camianın umutlarını yeniden yeşertti. Körfez temsilcisi, 11 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik elde ederek 29 puan topladı ve zirve mücadelesine ortak oldu.

Ligin 14. haftasına Eyüpspor'un ardından 2. sırada giren yeşil siyahlılar, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'a 3-0 yenilerek 3'üncü mağlubiyetini yaşadı. Bu maçın ardından Teksüt Bandırmaspor deplasmanına giden Kocaeli ekibi, 3-0'lık galibiyetle puanını 32'ye yükseltti.

Asbaşkan Ekrem Can'ın ani ölümü takımı sarstı

Kocaelispor Asbaşkanı 48 yaşındaki Ekrem Can'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu 16 Aralık'ta hayatını kaybetmesi, takımda üzüntüye neden oldu. Can'ın yasını tutan Kocaeli ekibi, 16. haftada evinde karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Yeşil siyahlılar, ilk devrenin son karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu skorla 33 puanda kalan Kocaelispor, en yakın takipçisi Göztepe'nin deplasmanda Bodrum FK'ye 3-0 kaybetmesi sonucu 2. sıradaki yerini korudu.

Ligin ilk devresinde Ertuğrul Sağlam yönetiminde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik elde eden ve 4 karşılaşmadan mağlup ayrılan Kocaelispor, sergilediği performansla en son 2008-2009 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e ilk defa bu kadar yaklaştı.

En golcü isim Tanque

Sezon başında Samsunpor'dan ayrılarak Kocaelispor'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı forvet Douglas Tanque, ilk yarıda gösterdiği performansla takımın en golcü ismi oldu.

Forma giydiği 15 maçta 8 gol atıp 1 de asist yapan Tanque'yi, 4 gol ve 4 asistle Barış Alıcı takip ediyor. Candeias, 3 gol ve 4 asistle takımına hücumda önemli destek veren oyuncular arasında yer aldı.

Emir Ortakaya 3 gol, Amaral 2 gol ve 4 asist, Beridze 2 gol ve 1 asist, Cem Ekinci ve Cihat Çelik ikişer gol, Atila Turan 1 gol ve 1 asist, Emre Gültekin de bir golle takımlarına destek verdi.

Kocaelispor, çıktığı 17 karşılaşmada biri rakip takımın kendi kalesine attığı olmak üzere 29 gol kaydederken, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

Futbolcuların kart karnesi

Yeşil siyahlı futbolcular, ilgin ilk devresinde oynadıkları karşılaşmalarda 32 sarı, 3 de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sezonun ilk yarısında Emre Gültekin, Tanque ve Fofana birer kez kırmızı kartla oyun dışında kalırken, en çok sarı kartı 5 kez ile Oğuz Ceylan gördü.

Emir Ortakaya 4, Mert Çölgeçen, Tanque, Burak Öksüz ve Atila Turan 3'er, Emre Gültekin ve Candeias 2'şer kez sarı kartla sezonun ilk yarısını tamamladı.

Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Gökhan Değirmenci, Harun Tekin, Mesut Can Tunalı, Beridze ve Onur Atasayar da birer kez sarı kartla cezalandırıldı.