Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı ekipte yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Salı günü başlayacak.
Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplanacak ekip, 22 Temmuz Salı gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek.
Hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor'un 2025-2026 Hazırlıkları Başlıyor - Son Dakika
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