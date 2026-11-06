Kocaelispor\'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen A Milli Takım aday kadrosunda yer aldı

Kocaelispor'un genç kalecisi Serhat Öztaşdelen A Milli Takım aday kadrosunda yer aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelispor'un 21 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen, A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna seçildi. Genç file bekçisi, Riva'daki açıklamanın ardından kulüp tesislerinde sevincini takım arkadaşlarıyla kutladı.
KOCAELİSPOR'UN genç file bekçisi Serhat Öztaşdelen, A Milli Takım'a seçilmenin mutluluğunu takım arkadaşlarıyla yaşadı.
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta 12 Kasım'da İzmir'de Belçika, 15 Kasım'da Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Sergen Yalçın kadroyu duyururken, Kocaelispor'un 21 yaşındaki file bekçisi Serhat Öztaşdelen de listede yer aldı. Genç kaleci, aday kadronun açıklandığı sırada kulüp tesislerinde bu sevinci takım arkadaşlarıyla birlikte coşkuyla kutladı.
Kaynak: DHA
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