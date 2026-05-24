Kocaelispor\'un Kongresinde Borcu Açıklandı

Kocaelispor Olağan Seçimli Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Kongrede yeşil-siyahlıların 467 milyon 375 bin TL borcu olduğu ifade edildi.

Kocaelispor'da olağan seçimli mali genel kurul toplantısı başladı. Mevcut başkan Recep Durul'un tek aday olduğu kongreye; bin 393 oy kullanmada hakkı bulunan üyeden yaklaşık 300 kişi katıldı. Kongrede divan başkanlığına Muammer Çelik, katipliğe ve üyeliklere ise Nebi Gönenç, Erçin Bayırlı, Faruk Kurnaz ve Mesut Yılancı seçildi.

Kocaelispor'un borçları açıklandı

Toplantıda kulübün genel müdürü Abdurrahman Başkır mali tabloyu ilan ettiği sunum gerçekleştirdi. Kocaelispor'un kongresinde kulübün uzun süredir merak edilen mali durumu ve net borcu kamuoyuyla paylaşıldı. Kulübün toplam borcunun 467 milyon 375 bin 218 TL olduğu ifade edildi. Borçların çoğunun kamu borçları olduğunun altının çizildiği kongrede detaylar da anlatıldı. Yeşil-siyahlıların; futbolcu, teknik ekip, personel, menajer ve diğer kulüplere olan borcu kapsayan ticari borcu 104 milyon 736 bin 500 TL, vergi ve SGK borçları nedeniyle 295 milyon 691 bin 322 TL kamu borcu, reklam, sponsorluk, kombine gibi yükümlülükler karşılığında ödenecek olan borç 25 milyon 500 bin TL, üçüncü şahıslara olan 41 milyon 447 bin 396 TL borcu bulunuyor.

Kocaelispor'un tahmini geliri paylaşıldı; UEFA ve FIFA geliri dikkat çekti

Kulübün 1 Haziran 2026 – 31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan tahmini gelir bütçesi ise toplam 1 milyar 323 milyon 500 bin TL olarak ifade edildi. Gelir kalemlerini ise 400 milyon TL ile loca, VIP, kombine ve maç günü bilet gelirleri oluşturdu. 375 milyon TL reklam ve sponsorluk geliri ve 300 milyon TL de TFF gelirleri bekleniyor. Futbolcu tescil hakları direkt satışlarından 100 milyon TL gelirin beklendiği Kocaelispor'da uluslararası organizasyon gelirleri dikkat çekti. Kocaelispor'un mali tablosunda 20 milyon TL UEFA ve 10 milyon TL FIFA geliri kaydedildi.

Futbolcuların mevcut durumu

Camianın merakla beklediği kadro durumu konusunda da planlama ekranlara yansıtıldı. Sözleşmesi devam eden oyuncular listesinde; Aleksandar Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Bruno Petkovic, Daniel Agyei, Darko Churlinov, Joseph Nonge Boende ve Mahamadou Sisoho Susoho, Massadio Haidara, Muharrem Cinan, Rigoberto Rivas, Samet Yalçın, Serhat Öztasdelen, Talha Polat ve Tayfur Bingöl'ün adı yer aldı. Sezonu farklı lig ve takımlarda tamamlayan Bedirhan Yıldız, Mesut Can Tunalı, Mustafa Ege Bilim, Mikdat Çil, Onur Öztonga ve Umut Can Arslan'ın yuvaya döneceği belirtildi. Sözleşmesi biten ve opsiyonu Kocaelispor'da olan futbolcular da Botond Balogh, Furkan Gedik, Gökhan Değirmenci, Habib Ali Keita, Hrvoje Smolcic, Karol Linetty, Cafumana Show ve Mateusz Wieteska olarak gösterildi.

Recep Durul'un aday yönetim kurulu listesi

Kocaelispor'da mevcut başkan Recep Durul, gündemin sonunda genel kurulda güven oylaması yapacak. Hafta içinde adaylığı beklenen isimler; Mehmet Yaşar ve Veli Başkurt'un aday olmayacağını açıklamasının ardından mevcut başkan Recep Durul görevi terk etmeyeceğini belirtti.

Receo Durul'un yönetim kurulu listesinde; Veli Başkurt, Ahmet Arık, Rafet Kırgız, Serkan Bulut, Serkan Akpolat, Tanır Kaçar, Engin Arat, Mert Kavşut, Kadir Genç, Abidin Akyol, Gürhan Barcan, Kamil Sert, Haşmet Uçar, İsmail Yaman, Şahin Gündoğdu, Sefa Ertuğ, Erkan Bilgiç, Ömür Özürlü, Burak Gülener ve Mustafa Tanrıbilir yer aldı. - KOCAELİ