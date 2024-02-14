Kocaelispor\'un yeni transferi Davit Skhirtladze, Süper Lig\'e çıkmak istiyor

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Kocaelispor'un yeni transferi Davit Skhirtladze, "Böylesine tarihi bir kulübe geleceğimi bilmek beni aşırı heyecanlandırmıştı. Şu anda da kulüp olarak Süper Lig'in eşiğindeyiz. Bunu başararak şehrimize hediye etmek istiyoruz ve takıma da yardım etmek istiyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, maçın hazırlıklarına Körfez Brunga Tesislerinde devam etti. Kocaelispor'un yeni transferi Davit Skhirtladze de antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kocaelispor'un teklifi karşısında çok heyecanlandığını söyleyen Skhirtladze, "Kocaelispor gibi bir kulüpten aldığım teklif, reddedemeyeceğim bir teklifti. Teklifi aldığımda çok heyecanlanmıştım. Böylesine tarihi bir kulübe geleceğimi bilmek beni aşırı heyecanlandırmıştı. Şu anda da kulüp olarak Süper Lig'in eşiğindeyiz. Bunu başararak şehrimize hediye etmek istiyoruz ve takıma da yardım etmek istiyorum" dedi.

Kocaelispor'a katılmasının riskli olmadığını dile getiren Davit Skhirtladze, "Çünkü teklifin nereden geldiğine baktığınızda, hangi kulüpten geldiğine baktığınızda bu teklifin hiç de riskli olmadığını anlıyorsunuz. Dinamo'da kaptandım. Aynı zamanda takımın liderlerinden biriydim. Fakat böyle büyük bir şans geldiğinde, kendimi böyle büyük bir yerde test etme şansı geldiğinde bu teklifi kabul etmek durumundaydım. Umarım Süper Lig'e çıktığımızda da buna devam edeceğiz" diye konuştu.

"Kharaishvili ile muhteşem bir bağlantımız var

Kocaelispor'un geçtiğimiz günlerde renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Giorgi Kharaishvili ile Dinamo Tbilisi'de birlikte oynadıklarını ifade eden Skhirtladze, "Muhteşem bir bağlantımız var hem saha içinde hem de saha dışında. Giorgi Beridze de zaten önceki senelerden beri Türkiye'de oynuyordu. Buradaki insanları ve mentaliteyi iyi biliyor. Bizim buradaki adaptasyonumuzu hızlıca tamamlamamız için elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.

"Kariyerimin tamamı boyunca hem 10 numara hem de 9 numara oynadım"

Davit Skhirtladze, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kariyerim boyunca hem 10 numara hem de 9 numara oynadım. İstatistiklere baktığınızda bu yüzde 50 olarak gözüküyor olabilir. Çünkü iki pozisyonda da çok rahat görev alabiliyorum. Tabii ki burada önemli olan hocamızın tercihi, beni nerede oynatmak istediği. Takımımızın bana nerede ihtiyacı varsa orada olacağım. Şu anki puan durumuna bakıldığında çok sıkı bir rekabet var. Puan farkı çok az. Artık oynana bütün maçlar final havasında geçiyor. Evimizdeki bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Tabii ki bunu da taraftarımızın yardımı ve desteği ile başaracağız. Gelmeden öncede taraftarlarımızın videolarını izledim. Onlardan da gerçekten etkilendiğimi söyleyebilirim. Onların desteği ile özellikle evimizdeki büyük destek ile her maç 3 puanı alacağız." - KOCAELİ