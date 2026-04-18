Kocaelispor ve Göztepe 1-1 Berabere

(ANKARA)-Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Ali Yılmaz'ın düdük çaldığı karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Konuk takım Göztepe 3. dakikada Janderson'un golüyle Kocaelispor karşısında 1-0 öne geçti. Kocaelispor 77. dakikada Show'un kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. 90 artı8. dakikada Serdar Dursun'un penaltıdan attığı golle ev sahibi Kocaelispor beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol sesi olmadı ve Kocaelispor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.