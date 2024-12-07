Kocaelispor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 Yendi

Kocaelispor, Yeni Malatyaspor\'u 3-1 Yendi

Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, kayıpsız devam etmenin mutluluğunu dile getirdi.

07.12.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yollarına kayıpsız devam etmenin kendileri adına mutluluk verici olduğunu söyledi.

Sağlam, düzenlenen basın toplantısında, Yeni Malatyaspor'un sıkıntılı bir süreç geçirdiğini, futbolcularının ise sahada ellerinden gelen mücadeleyi yaptığını belirtti.

Yeni Malatyaspor'un bugüne kadar gösterdiği performansın puan ve puanlara dönüşmesi gerektiğini anlatan Sağlam, "Bugün ikinci yarıda güzel bir oyun ortaya koydular, kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." dedi.

Yeni Malatya Stadı'nın zemininin çok iyi olduğuna dikkati çeken Sağlam, "Şu futbol ortamında, futbol ortamının çirkinliği maalesef birçok statta zemine de yansımış durumda. Bugün gerçekten mükemmel bir zeminde, çiçek gibi sahada futbol oynadık. Zeminin bu şekilde mükemmel hale gelmesinde kimin emeği varsa hepsine teşekkür ediyorum. Futbol bu tür insanlarla ve böyle ortamlarda daha güzelleşecek eğer becerebilirsek." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlam, Kocaelispor olarak puan kaybetmek istemediklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Şunu biliyoruz ki ikinci yarıda ortaya koyduğumuz performans olumsuzdu, maçın başında olsaydı belki burada biz bugün hayal kırıklığına uğrayarak dönebilirdik. Büyük yara alabilirdik. Maçın ilk 35 dakikalık bölümünü mükemmel oynadık, 2 gol attık, belki 4 tane daha atabilirdik. İlk 35 dakikalık bölüm nasıl mükemmelse ondan sonraki bölüm bizim adımıza kötü oldu. Şu gerçekle yüzleştik. Futbolda mücadele etmediniz mi, işinizi ciddiye almadınız mı, futbolun doğrularını yapmadığınız, iç disiplinden uzaklaştığınız zaman futbol size cezayı hemen kesiyor. Bugün olduğu gibi, maçın ikinci yarısı 1-1 bitti, bunu belirtmek istiyorum. İkinci yarıdaki performansımızı bir daha görmek istemiyorum. Her şeye rağmen burada kazanarak, yolumuza kayıpsız devam etmek bizim adımıza mutluluk verici."

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise centilmence güzel bir maç oynandığını belirterek genç ve tecrübesiz takım olmalarından kaynaklanan hatalar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Savunmada ve duran toplarda yaptığımızı hatayla yediğimiz golle ilk yarı 2-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarıda ise U-19 takımımızdan monte etmeye çalıştığımız Furkan ve Şamil'in orta sahadaki etkili oyunuyla daha farklı bir Yeni Malatyaspor sahada gördük. Bu arkadaşların takım için kazanımının bizim açımızdan faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Sonuç itibarıyla 3-1 mağlup olduk, bundan sonraki sürece bakacağız. Her ne kadar takımımız zor durumda olsa da, bu ligde misafir gibi görünsek bile önümüzdeki yıllar için bu oyuncular Yeni Malatyaspor için kazanım olacak."

Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Ertuğrul Sağlam, 3-sayfa, malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:34 İran da Esad’ı gözden çıkardı Muhaliflere artık “terörist“ demiyorlar İran da Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık "terörist" demiyorlar
16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
22:30 ’Yenidoğan Çetesi’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
22:21 Başkent Şam’a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
21:58 ABD kararını verdi: Tiktok’un yasaklanması artık an meselesi ABD kararını verdi: Tiktok'un yasaklanması artık an meselesi
21:48 Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası
21:45 En yakın müttefiki de sırt çevirdi Esad artık yalnız En yakın müttefiki de sırt çevirdi! Esad artık yalnız
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
21:10 Bu kez Türk medyasına konuştu Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
20:54 Film gibi olay Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
20:51 Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 18:09:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.