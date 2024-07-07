Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde çift antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren takım, transferlerini büyük ölçüde tamamladı. Kulüp başkanı Recep Durul, Marcao ve Bruno ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ise 2 iyi forvet oyuncusu alacaklarını söyledi. Yeni transfer Oğulcan Çağlayan ise kulübü eski başarılı günlerine döndürmek istediklerini ifade etti.

07.07.2024 22:05
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaeli spor, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı futbolcular Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan akşam antrenmanı; top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, yeni sezon için iyi bir kadro oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Sezonun başlamasına 1 ay süre var ama biz bu dönem içerisinde transferlerimizin yüzde 90'ını bitirdik diyebiliriz. Santrfor, orta saha ve kanatla ilgili de bir çalışmamız var. Bunlar da olduğunda takımımız hazır hale gelecek ama uzun yıllardan beri Kocaelispor kampa yüzde 90 hazır bir şekilde gelmiş oldu." dedi.

"Marcao ve Bruno ile görüşüyoruz"

Durul, transferlerin Kocaelispor camiası, taraftarlar ve spor kamuoyunu memnun eden bir görüntüde olduğuna dikkati çekerek, "Tabii bunun sahaya yansımasını da görmek istiyoruz. İnşallah bunda da iyi sonuçlar aldığımızda yapılanma ve transfer konusunda güçlü bir hale gelmiş olacağız. Bundan sonraki süreçte de kalan transferleri bitirip ligin başlamasını bekleyeceğiz. Şu an Marcao ile Bruno görüşmeleri yapılıyor. Marcao'nun gelmesini çok istiyoruz. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Bruno ile ilgili de hem kendisiyle hem de kulübüyle çok sıkıntı yaşamıyoruz. Bruno transferi çok daha yakın gözüküyor. Onun haricinde bir de yerli bir santrfor var. Onun ismini şu an söylemek istemiyoruz. Görüşmeler devam ediyor, sürpriz bir şekilde oradan da bir haber çıkabilir." diye konuştu.

Ertuğrul Sağlam: "2 çok iyi forvet oyuncusu alacağız"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise Topuk Yaylası'ndaki hazırlıkların sakatlıktan uzak ve güzel geçtiğini söyledi.

Kadroya yeni katılan oyuncuların kampa gelmeye başladığını belirten Sağlam, Aaron Appindangoye'nin de 2 gün sonra kampa katılacağını aktardı.

Sağlam, transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğine işaret ederek, "Taraftarımız şundan emin olsun ki biz 2 çok iyi forvet oyuncusu alacağız. Bu konuda ince eleyip sık dokuyoruz. Hata yapmamak istiyoruz ve doğru ismi doğru şartlarda bünyemize katmak istiyoruz. Şu an 2 yabancı hakkımız var, ikisini de doğru isimlerle değerlendirip bizim 15 yıllık hayalimizi sona erdirecek, bizi Süper Lig'e taşıyacak kadroya sahip olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğulcan Çağlayan: "Kulübümüzü o eski mazisine geri döndürmek istiyoruz"

Yeşil-siyahlı takımın yeni transferi sol kanat Oğulcan Çağlayan da Kocaelispor'da olduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kocaelispor camiasını çok iyi bildiğini, kulübün Türk futbolu için öneminin farkında olduğunu vurgulayan Çağlayan, şöyle konuştu:

"Bir hedefimiz var, Süper Lig'e çıkarak kulübümüzü o eski mazisine geri döndürmek istiyoruz. Ben de inşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olarak bu konuda katkı sağlamak istiyorum. Tarih her zaman kazananları yazmıştır. Geçmişte birçok kez bu ligde şampiyonluk kazanmış arkadaşlarım var, bana da nasip oldu ama burada kazanmanın daha anlamlı olacağının, camianın, şehrin, taraftarın çok farklı reaksiyon vereceğinin bilincindeyim. Yıllardır süregelen zorlu koşullardan buralara kadar gelen bir Kocaelispor. İnşallah biz oyuncu grubu, hocamız Ertuğrul Sağlam ve başkanımızın birlik beraberliğiyle, taraftarımızın itici gücüyle bunu başarmak istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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