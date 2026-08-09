Kocaelispor Zed FC ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Kocaelispor Zed FC ile 1-1 Berabere Kaldı

Kocaelispor Zed FC ile 1-1 Berabere Kaldı
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Kocaelispor, Zed FC ile oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. İlk gol Zed FC'den geldi.

Kocaelispor sezon öncesinde son hazırlık maçını Mısır Premier Lig ekiplerinden Zed FC ile oynadı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar:

27. dakikada Mustafa Ege Bilim'in ceza sahasının sol çaprazından kale sahasına yaptığı ortada topa hareketlenen Tayfur'un son dokunuşunda top kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

33. dakikada merkezden atak geliştiren konuk ekipte altıpasın üzerinde topla buluşan Ahmed Adil'in bekletmeden verdiği ara pasta Elbanwbi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

64. dakikada ceza sahasından Metehan'ın şutunda savunmadan dönen topa ceza yayı üzerinden gelişen vuran Bedirhan Yıldız meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Derince

Hakemler: Cem Koyuncu, Ümit Aslan Yardımcı, Sait Selim Danış

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Anfernee Dijksteel, Tanguy Zoukrou, Emir Ortakaya (Bedirhan Yıldız dk. 56), Muharrem Cinan (Onur Öztonga dk. 88), Uğur Kaan Yıldız, Mustafa Ege Bilim, Cafumana Show, Tayfur Bingöl (Metehan Altunbaş dk. 46), Daniel Agyei, Makana Baku (Arda Özyar dk. 83)

Yedekler: Onurcan Piri, Fatihhan Demir, Deniz Ceylan, Mehmet Altaş, Mikdat Çil, Haydar Karataş, Esat Yusuf Narin

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Zed FC: Ali Lotfy, Rabeaa (Mousa dk. 62), Mohamed Hussin (Bekri dk. 58), Tarekalla (Samih dk. 62), Hamdy Alaa (Omer Hider dk. 62), Maata Magassa (Mohamed İbrahim dk. 65), Mohamed Ezz (Elsakhiry dk. 69, Walid (Messi dk. 62), Wagdy (Kita dk. 62), Ahmed Adil (Hajij dk. 65), Elbanwbi (Kerrim dk. 69)

Teknik Direktör: Mohamed Shawky Aly

Goller: Bedirhan Yıldız (dk. 64) (Kocaelispor), (Elbanwbi (dk. 33) (Zed FC)

Sarı kart: Ege Bilim (Kocaelispor), Wagdy Nabhan (Zed FC)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Zed FC ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

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