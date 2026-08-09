Kocaelispor, Zed FC ile 1-1 Berabere Kaldı
Kocaelispor, Zed FC ile hazırlık maçı oynadı ve 1-1 berabere sonuçlandı.
SÜPER Lig takımlarından Kocaelispor, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Mısır Premier Ligi ekiplerinden Zed FC ile 1-1 berabere kaldı.
Süper lig takımlarından Kocaelispor, yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasında Mısır Premier Lig ekiplerinden Zed FC ile karşılaştı. Karşılaşmanın 33'üncü dakikasında Ahmed Adil'in verdiği ara pasla topla buluşan Elbanwbi'nin şutuyla top ağlara gitti. İkinci yarıda oyuna giren Bedirhan, karşılaşmanın 64'üncü dakikasında takımının beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Zed FC ile 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?