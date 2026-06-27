Kocaköyspor Namağlup Şampiyon!

Diyarbakır 1. Amatör Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala Kocaköy spor, kendi evinde konuk ettiği Öz Hevselspor'u 8-2 yenerek beraberliksiz, namağlup şampiyonluğunu ilan ederek Süper Amatör Lig'e çıktı.

Kocaköy İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Öz Hevselspor'u 8-2 mağlup eden Kocaköyspor, 23 maçta 23 galibiyetle lig bitimine 3 maç kala namağlup şampiyonluğunu ilan edip 1. Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e çıktı.

Kupa törenine, Diyarbakır Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Turgay Sayın, Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Dayan, Başkan Vekili Metin Kale, Başkan Yardımcısı Şehmus Kızılaslan, yönetim kurulu üyesi Ahmet Süer, Kocaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Necat Yiğit ile Diyarbakır Futbol İl Temsilcisi Mehmet Altındağ katıldı.

Madalya takdiminin ardından kupa, Dayan tarafından Kocaköyspor takım kaptanına takdim edildi. Kupanın kaldırılmasıyla birlikte futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Kocaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Kocaköyspor Kulübü Başkanı Mehmet Necat Yiğit, 2017 yılında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atandığını, spor adına ilçede herhangi bir şey olmadığını söyledi. Bir toprak halı saha olduğuna değinen Yiğit, "Müdür olduktan sonra buranın tahsis işlemlerini yaptık. İlgili yerlerin nezdinde Kocaköy'e yakışır bu devasa tesisi yaptık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Gençler futbolu çok sever, spor aşığı. Hemen bir futbol kulübü kurduk. İşimiz olmamasına rağmen 2017'den beri kulüp başkanlığını da yapıyorum. 2. Amatör Lig'den başladık, 1. Amatör Lig'e çıktık. 1. Amatör Lig'den de Süper Amatör Lig'e çıktık. Her yıl bir lig atladık. 5-6 yıl Süper Amatör Lig'de devam ettikten sonra geçen sene bir gerileme yaşadık,sonra tekrar 1. Amatör Lig'e çıktık" dedi.

2025-2026 sezonunda Kocaköyspor'un namağlup olduğunu ve beraberliği olmadığını kaydeden Yiğit, konuşmasına şöyle devam etti: "Çok şükür şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bunu böyle bitirmeyi hedefliyoruz. Üç maçımız kaldı. Ondan sonra ligimiz bitiyor. Bu maçları kaybetsek de şampiyonluğumuzu ilan etmiş durumdayız. Ama bizim hedefimiz namağlup ve kayıpsız, beraberlikte istemiyoruz. Gençlerimize, hocama güveniyorum. Hedefim, Gençlik ve Spor ailesi olarak kurumlarımızın desteğiyle gençlere el atmaktır. Meselemiz gençlerle ilgilenmek, onları kötü alışkanlıklardan alıkoymak. Gençlerimiz de iyi ve iyi niyetlidirler. Bunu da vurgulamak istiyorum. Sporcularımızın hepsi Kocaköylü. Bu, bize ayrıyeten gurur veriyor. Transferlerimiz yok, hepsi ilçeden. Süper Amatör Lig'e çıktık, bu işi daha ileriye götüreceğiz. Daha önce de şampiyonluklar yaşadık. Ama bunu ilk kez yaşıyoruz. İstedik ki ilçemize değişik bir hava gelsin, sporcularımıza bir güven gelsin. Gelmeyen gençlerimize de teşvik olur."

Teknik Direktör Recep Pervane ise bugüne kadar 23 maç oynadıklarını söyleyerek, "121 gol attık, 14 gol yedik. Namağlup, şampiyon olduk. Önümüzde üç maç var, kazanıp ligi namağlup ve beraberliksiz bitirmek istiyoruz. Kocaköy'e en yakışanı yapmak istiyoruz ve Kocaköy halkından destek bekliyoruz. Önümüzdeki yıl iki kategoride daha takım kuracağız. Maddi gücümüz yok. Her takımın üç dört alt kategoride takımları var. Bizim sadece A takımımız var" diye konuştu.

Takım kaptanı Veysel Pervane de, "23 maç, 23 galibiyet. Hiç beraberliğimiz yok. Bu ciddiyetle inşallah Süper Amatör Lig'de de devam ederiz. Aynı disiplinle kalan üç maçı da alıp 26 galibiyetle ligi kapatmak istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR