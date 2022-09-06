"Kayseri'nin denizi" Yamula Barajı'na kano ve yelken sporları tesisi yapılacak - Son Dakika
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"Kayseri'nin denizi" Yamula Barajı'na kano ve yelken sporları tesisi yapılacak

06.09.2022 16:13
"Kayseri'nin denizi" Yamula Barajı'na kano ve yelken sporları tesisi yapılacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kayseri'nin denizi" olarak adlandırılan Yamula Barajı'na kano ve yelken sporları tesisi yapılacağını duyurdu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, " Kayseri'nin denizi" olarak adlandırılan Yamula Barajı'na kano ve yelken sporları tesisi yapılacağını duyurdu.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı meclis toplantısında oy birliğiyle alınan kararla Kuşçu Mahallesi'ne kano ve yelken sporları tesisi yapılacağını belirtti.

Yatırımlar sayesinde Kuşçu'ya ayrı güzellik kattıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Yamula Barajı'na yüzer iskele ve tatil köyü projesini hayata geçirerek, Kuşçu'yu cazibe merkezi haline getirdik. Şimdi de kano ve yelken sporları ile Türkiye'nin su sporları merkezi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırdıklarının altını çizen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu'nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Kuşçu'da bungalov evlerle bir tatil köyü kurduk. Yamula Barajı kıyısında, oturma alanları, 7'den 70'e her kesime hitap eden piknik alanları gibi değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp, havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yeme imkanı bulabiliyor. Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurları ile şehrin stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı var. Motor tutkunları, bisikletseverler ve olta balıkçıları için özel çalışmalar yapıyoruz."

Çolakbayrakdar, Yamula Barajı'nı Türkiye'ye hizmet edecek, su sporlarının her çeşidinin yapılacağı muhteşem bir merkez yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Yamula Barajı, Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Kayseri'nin denizi' Yamula Barajı'na kano ve yelken sporları tesisi yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Kayseri'nin denizi" Yamula Barajı'na kano ve yelken sporları tesisi yapılacak - Son Dakika
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