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Kocasinan Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi

18.02.2022 15:52
Kocasinan Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi

Kocasinan Belediyesi, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden 16 sporcu ile 8 antrenörü ödüllendirdi.

Kocasinan Belediyesi, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden 16 sporcu ile 8 antrenörü ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi'ndeki Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, meclis üyeleri, davetliler, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı.

Çolakbayrakdar, burada yaptığı konuşmada Kocasinan Belediyesi olarak geleceğin yıldızlarına büyük değer verdiklerini vurguladı.

Çolakbayrakdar, spor alanında her branşta sporculara destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın bu başarılarını görünce gururlanmamak elde değil. Bir yönetici olarak ortaya koymuş olduğunuz çalışmaların neticesinde bir başarı ortaya çıkmışsa mutluluk bambaşka oluyor. Belediye olarak sahada vatandaşlarımıza her alanda hizmet üretme noktasında gayret ediyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Fiziki yaptığımız çalışmalardan daha önemlisi ise insana yapılan yatırımdır. Bu odağın merkezinde gençler ve çocuklar olmak üzere hizmetlerimizle herkesin hayatına dokunuyoruz. Bir yandan da spora merakı olan ve spor yapan çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına dokunuyoruz."

Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi tesis sorumlusu ve boks antrenörü Fatih Töme ise sağlıklı ve konforlu ortamlarda spor yapma imkanı tanıdığı için Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Masa Tenisi A Milli Takım antrenörü Halil Adak da Kocasinan Belediyesi olarak masa tenisinin her kategorisinde dereceler elde ettiklerini ve masa tenisinde Kocasinan'ın milli takımın omurgası olduğunu kaydetti.

Masa Tenisi Genç Bayan Milli Takım antrenörü Kemal Balım ise başarıları artırarak devam ettireceklerine değindi.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, sporcuları ve onları yetiştiren antrenörleri tebrik ederek, elde etmiş oldukları derecelere göre altınla ödüllendirdi.

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Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kocasinan Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi - Son Dakika Spor


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