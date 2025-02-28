Kocasinan Belediyesi Futbol Akademisi Seçmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Kocasinan Belediyesi Futbol Akademisi Seçmeleri Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi Futbol Akademisi Seçmeleri Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, vatanına ve milletine bağlı bireyler yetiştirme amacıyla tüm okullarda futbolcu seçmeleri düzenliyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin sağlıklı yaşam sürmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

28.02.2025 12:43  Güncelleme: 12:46
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Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, sporun çatısı altında vatanına ve milletine bağlı, ahlaklı bireyler yetiştirmek amacıyla Kocasinan'daki tüm okullarda futbolcu kazandırmak adına seçmelere aralıksız olarak devam ediyor. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenen ve her alanda olduğu gibi Kocasinan Futbol Akademisi'ni hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporcuların örnek futbolcu, örnek öğrenci ve en önemlisi örnek insan olarak yetiştirilmesinin ülkenin ve gelecek nesillerin kazancı olacağını söyledi.

Kendisinin de gençlik yıllarında futbolla ilgilendiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak üstümüze düşen görevi ziyadesiyle yerine getirmek için hassasiyet gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Gayemiz; vatandaşlarımızın, daha sağlıklı bir yaşam sürmesi içindir. Ayrıca sporcularımızın tesislerimizde kazandığı aile ve dostluk ilişkileri de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sportif etkinlikler düzenliyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin ismini tüm dünyaya, yetiştirdiğimiz güzel ahlaklı örnek sporcularla da duyurmak istiyoruz. Biliyoruz ki; yaptığımız hizmetler gençlerimizin daha güzel yarınlarda yaşamaları içindir. Bu noktada gençlerin en çok sevdiği futbol, en güzel spor dallarından biridir. Gençlerin böyle bir etkinliklerle buluşması oldukça güzel bir durumdur. Gençler, bizim geleceğimiz ve en büyük güvencemizdir. Evlatlarımızı çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Mimarsinan Mahallesi'ndeki Kocasinan Şimşekspor Kulübü'nün sahasında devam eden seçmeler hakkında bilgi veren Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Mehmet İlhan ise, "Kocasinan Belediyesi Futbol Akademisi'ne seçmelerimiz hız kesmeden devam etmektedir. Kocasinan'daki tüm okulları tek tek ziyaret ederek, futbolcu kazandırma adına çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Çocuklarımızı ilk etapta sahadaki yeteneklerine göre belirliyoruz. Ardından oluşturduğumuz müsabaka gruplarıyla, oyuncularımızı antrenmanlara alarak, onların diğer yeteneklerini keşfetmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Akademimizin önceliği, spor aracılığıyla vatanına, milletine bağlı, ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Bunun yanı sıra, profesyonel futbol takımlarına ve hatta milli takıma oyuncu göndermeyi hedefliyoruz. Kocasinan Belediyesi Futbol Akademisi, 2023 yılının ortasında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescillenerek, futbol kulübü statüsü kazanmıştır. Akademimizde, U10, U11, U12, U13, U14 ve U15 gruplarından her birinde ortalama 20 lisanslı sporcu bulunmaktadır. Özellikle U14 kategorisinde, ilk senesinde olmasına rağmen Türkiye Şampiyonası'nda finale çıkarak büyük bir başarı elde etmiştir. Şu an ise çok değerli oyuncularımızı bünyemizde barındırıyoruz. Bu süreçte bize sağladığı büyük imkanlar ve sürekli desteğiyle yanımızda olan Sayın Ahmet Başkanımıza teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü futbol seçmelerine çocuklarını getiren veliler de çocuklarına böyle bir imkan tanıyan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocasinan Belediyesi Futbol Akademisi Seçmeleri Devam Ediyor - Son Dakika

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